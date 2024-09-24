µþËÜÀ¯¼ù½Ð±é¤Î»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»Ô£Ð£Ö¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¡Ö»°¡×½Å¤È¡Ö»Í¡×Æü»Ô¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇËèÆü¸á¸å£³»þ£´Ê¬¤Ë½ÂÃ«¤Ç³¹Æ¬¾å±ÇÃæ
¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î³¹Æ¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢ËèÆü¸á¸å£³»þ£´Ê¬¤Ë¡Ö»þÊó¡×¤È¶¦¤ËÎ®¤ì½Ð¤¹»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¥·¥Æ¥£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¡Ê£Ð£Ö¡Ë¡ÖÉ¬¸«»ÍÆü»Ô¡×¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëµþËÜÀ¯¼ù¤¬´ÆÆÄ¤È¼ç±é¡¢¤µ¤é¤Ë²»³ÚÀ©ºî¤Î£³Ìò¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢±ÇÁü¤Ë¤Ï¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÀôÃ«¤·¤²¤ë¤äÇÐÍ¥¤ÎÉ÷Ã«ÆîÍ§¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ð£Ö¤Ï¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤ËÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»Ô¤Î¥·¥Æ¥£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö£±£°Âå¤«¤é¾å¤Ï£·£°¡¢£¸£°Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤È¤È¤â¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤µþËÜÀ¯¼ù¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡×¤È¤³¤í¡¢µþËÜ¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¡££Ð£Ö¤Ø¤Î½Ð±é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ÆÆÄ¤ä²»³Ú¤Þ¤Ç¤â°ú¤¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿£Ð£Ö¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ö´Ö¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ØÉ¬»¦¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Î¡ØÁÈÉ³²°¤ÎÎµ¡Ù¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ø»ÍÆü»Ô¤ÎæÆ¡Ù¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµþËÜ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡»ÍÆü»Ô»Ô¤Ï»°½Å¸©¤Ç¿Í¸ýºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ë¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ»Ô¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï»ÍÆü»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÏ°èÅª¤Ë¤âÍøÊØÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÃÏ°è³èÀ²½¤ÈÌ¥ÎÏÁÏ½Ð¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¤âÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢µþËÜ¤Ï¡Ö»ÍÆü»Ô¤È¤¤¤¦ÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤º»þÂå·àÉ÷¤Î£Ð£Ö¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡ØÉ¬»¦¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î¡ØÁÈÉ³²°¤ÎÎµ¡Ù¤Ê¤é¤Ì¡Ø»ÍÆü»Ô¤ÎæÆ¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤ËÎ¾¼Ô¤Ï°Ë²ì¤ÎÇ¦¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â»ÍÆü»Ô¤ÏÅì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¤Ç¤Ï£´£³ÈÖÌÜ¤Î½É¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»þÂå·à¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡££Ð£Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢æÆ¤¬»ÍÆü»Ô¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÍÅ²ø¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ø¤³¤Ë¤å¤¦¤É¤¦¤¯¤ó¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÍÆü»Ô¤ÎÌ¾½ê¤òË¬¤Í¤ÆÊâ¤¯¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢»ÍÆü»Ô¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¾Æ¤Êª¤Îèß¸Å¾Æ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢»ÔÆâ¤Î»ê¤ë½ê¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó½ä¤Ã¤Æ¤ÎÊª¸ì¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀôÃ«¡Ê¤·¤²¤ë¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ø»ÍÆü¤Î»Ô¡Ù¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¡£
¡¡²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµþËÜ¼«¤é¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ò´Þ¤á¤¿ºî¶Ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖÉ¬»¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤â¡¢·àÃæ¤Î²»³Ú¤ò´Þ¤áµþËÜ¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖÉ¬»¦»Å»ö¿Í¹¡×¡Ê£¸£µÇ¯£±·î¡Á¡Ë¤ÎÁÞÆþ¶Ê¡ÖÈá¤·¤ß¿§¤Î¡Ä¡×¤ÏÂåÉ½ºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉ¬»¦»Å»ö¿Í¹¡Á·ãÆ®ÊÔ¡×¤Ç¤Ï¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¡£°¾Àî¤¤¤º¤ß¤Î¡Ö½÷¤Ï³¤¡×¤òºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢µþËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ó¿È¤Î¥·¥Æ¥£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó£Ð£Ö¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬º£²ó¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò£¹·î£±Æü¤«¤éËèÆü¸á¸å£³»þ£´Ê¬¤Ë»þÊó²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎµÜ±×ºä²¼¸òº¹ÅÀ¤Î¡Ö½ÂÃ«Åì±Ç¥×¥é¥¶¡×ÊÉÌÌ¤Ë¤¢¤ëÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¾å±Ç¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìµ¤¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö»°½Å¸©¡×¡Ö»ÍÆü»Ô¡×¤ÎÆ¬¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡Ö»°¡×¤È¡Ö»Í¡×¤«¤é±ÇÁü¤Î¸ø³«»þ´Ö¤òÀßÄê¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡¡ÖµÜ±×ºä²¼¤Î¸òº¹ÅÀ¤«¤éºÇ¤â¸«¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿®¹æµ¡¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â30ÉÃ¤ÎPV¤Ï¸«¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3»þ4Ê¬¤Ë¹´¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â»þÊó²»¤ä¡ØÉ¬»¦É÷¡Ù¤Î²»³Ú¤Ë¼ª¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£Ð£Ö¤Ï¡¢£³»þ£³Ê¬£³£°ÉÃ¤«¤é¡ÖÁ°Àâ¡×Åª¤Ê±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢Æ±£µ£µÉÃ¤«¤é¤Î¡Ö»þÊó¡×¤Ë¹ç¤ï¤»£³»þ£´Ê¬¤«¤é£³£°ÉÃ¤Î¡ÖËÜÊÔ±ÇÁü¡×¤ò¡ÊÅì³¤¥é¥¸¥ª¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î»ÍÆü»ÔÄó¶¡ÈÖÁÈ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ë¡Ö1¡¦2¡¦3¡¦»ÍÆü»Ô¥á¥¬¥ê¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ2²ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê»þ´Ö¤Ë»þÊó¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬PV¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¹â¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Æ¡Ö¸ú²ÌÅª¤Ê¥·¥Æ¥£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µþËÜ¤Ï£Ð£Ö¤ÎÀ©ºî¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÄé²¼ÆØ¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÄé²¼¿©Æ²¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢Äé²¼¤¬Å¹Ä¹¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥ì¥·¥Ô¤äÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢µþËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö°ÊÁ°¡¢»ÍÆü»Ôèß¸Å¾Æ¤ÎÅÚÆé¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Äé²¼·¯¤¬¥í¥±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë½©ÅÄ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿¹âµé·ÜÆù¤ò»È¤Ã¤Æ¤ÎÆéÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿»ö¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£»ÍÆü»Ô¤ÎæÆ¤¬Äé²¼·¯¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Äé²¼·¯¤È¤âÁêÃÌ¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¥³¥é¥Ü¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤Ïº£¸å£±Ç¯´Ö¡¢Î®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£