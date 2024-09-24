[9.23 ラ・リーガ第6節](ベニート・ビジャマリン)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ベティス]

先発

GK 1 ルイ・シウバ

DF 2 エクトル・ベジェリン

DF 3 ディエゴ・ジョレンテ

DF 6 Natan

DF 12 リカルド・ロドリゲス

MF 9 チミー・アビラ

MF 10 アブデ・エザルズリ

MF 16 セルジ・アルティミラ

MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ

MF 21 マルク・ロカ

FW 8 ビトール・ロッキ

控え

GK 13 アドリアン

GK 25 フラン・ビエイテス

DF 15 ロマン・プロー

DF 24 アイトール・ルイバル

DF 32 N. Mendy

MF 18 パブロ・フォルナルス

MF 19 Iker Losada

MF 46 Mateo Flores

FW 7 フアンミ

FW 11 セドリック バカンブ

FW 38 アサネ・ディアオ

監督

マヌエル・ペジェグリーニ

[マジョルカ]

先発

GK 1 ドミニク・グレイフ

DF 18 アントニオ・サンチェス

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 24 マルティン・バリエント

MF 5 オマール・マスカレル

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 12 サムエル・コスタ

MF 14 ダニ・ロドリゲス

MF 27 ロベルト・ナバーロ

FW 17 サイル・ラリン

控え

GK 13 レオ・ロマン

GK 25 イバン・クエジャル

DF 2 マテウ・モレイ

DF 3 トニ・ラト

DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ

DF 16 バレリー・フェルナンデス

DF 23 パブロ・マフェオ

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 33 D. Luna

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 20 シキーニョ

FW 30 Marc Domenech

監督

ハゴバ・アラサテ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります