ベティスvsマジョルカ スタメン発表
[9.23 ラ・リーガ第6節](ベニート・ビジャマリン)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ベティス]
先発
GK 1 ルイ・シウバ
DF 2 エクトル・ベジェリン
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 6 Natan
DF 12 リカルド・ロドリゲス
MF 9 チミー・アビラ
MF 10 アブデ・エザルズリ
MF 16 セルジ・アルティミラ
MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 21 マルク・ロカ
FW 8 ビトール・ロッキ
控え
GK 13 アドリアン
GK 25 フラン・ビエイテス
DF 15 ロマン・プロー
DF 24 アイトール・ルイバル
DF 32 N. Mendy
MF 18 パブロ・フォルナルス
MF 19 Iker Losada
MF 46 Mateo Flores
FW 7 フアンミ
FW 11 セドリック バカンブ
FW 38 アサネ・ディアオ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 18 アントニオ・サンチェス
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 5 オマール・マスカレル
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 13 レオ・ロマン
GK 25 イバン・クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 23 パブロ・マフェオ
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 20 シキーニョ
FW 30 Marc Domenech
監督
ハゴバ・アラサテ
※28:00開始
<出場メンバー>
[ベティス]
先発
GK 1 ルイ・シウバ
DF 2 エクトル・ベジェリン
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 6 Natan
DF 12 リカルド・ロドリゲス
MF 9 チミー・アビラ
MF 10 アブデ・エザルズリ
MF 16 セルジ・アルティミラ
MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 21 マルク・ロカ
FW 8 ビトール・ロッキ
GK 13 アドリアン
GK 25 フラン・ビエイテス
DF 15 ロマン・プロー
DF 24 アイトール・ルイバル
DF 32 N. Mendy
MF 18 パブロ・フォルナルス
MF 19 Iker Losada
MF 46 Mateo Flores
FW 7 フアンミ
FW 11 セドリック バカンブ
FW 38 アサネ・ディアオ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 18 アントニオ・サンチェス
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 5 オマール・マスカレル
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 13 レオ・ロマン
GK 25 イバン・クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 23 パブロ・マフェオ
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 20 シキーニョ
FW 30 Marc Domenech
監督
ハゴバ・アラサテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります