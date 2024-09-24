¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÉð°æè½Î¤²Â¡¡ÁÀ¤¦¤Ï£ÇµÀÚÉä¡Ö¥Ú¥é¤â¾è¤êÊý¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î£Ç·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡Âè£³£¶²óÀ¥¸Í¤Î½÷²¦·èÄêÀï¡×¤¬£²£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡Éð°æè½Î¤²Â¡Ê£²£³¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£³£µ¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£²£±¡ó¡£¤¿¤À¡£ÆÃ·±¤Ç¤Ï¡Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²óÅ¾¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÃæ·øµé¤Î´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡Ä´À°ÌÌ¤Ç¤Îà¿Ê²½á¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¿¤Ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï²ÝÂê¤À¤±¤É¡¢ÄãÄ´µ¡¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¤Þ¤º¤Ïµ¡ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤½Ð¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹½Ð¾ì¤À¡£ÍèÇ¯£²·î¤ËÉÍÌ¾¸Ð¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿·Àß£Ð£Ç£É¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Î½Ð¾ì¾ò·ï¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢³Æ¥ì¡¼¥¹¾ì¤ÎºÇÂ®¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¸½ºß¡¢Éð°æ¤Ï¼ã¾¾¤Î¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¹Í´ü´Ö½ªÎ»¤Î£±£±·î£³£°Æü»þÅÀ¤Ç£±°Ì¤Ê¤é£Çµ½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£¡Ö¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Ú¥é¤â¾è¤êÊý¤â¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢ÃÏÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£