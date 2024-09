9月21日から23日の3日間、神奈川・Kアリーナ横浜にてBMSGが開催した大規模フェス「BMSG FES'24」で全所属アーティストが出演し、各日昼夜2回の全6公演を開催し、「BMSG FES」史上最大規模となる12万人を動員、大盛況のうちに幕を閉じた。同公演では、「BMSG FES24」のテーマソングとして本フェス限定で結成された、Aile The Shota率いる”BMSG MARINE”、SKY-HI率いる”BMSG SKY”、Novel Core率いる”BMSG GAIA”の3ユニットによる各楽曲など、バラエティに富んだ全41曲が披露。

また、最終日となる9月23日昼公演では、SKY-HIよりBE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト”3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT 『THE LAST PIECE』”を始動することを発表。SKY-HIは、BMSG TRAINEEのRUI、TAIKI、KANONと共にステージに立ち、「BMSGが最初からやってきたのは世界に通用するボーイズグループを作ること。そしてそのためにやってきたことはもちろんトライ&エラーの繰り返しで、何もかもが上手くいっているわけではないけれど、俺らがやってきた、俺らが生きてきた道は間違いではなかったということを、絶対に彼ら(RUI、TAIKI、KANON)は証明してくれると思うし、デビューを掴み取って最高に輝いた姿を見せてくれると思うから、『THE LAST PIECE』を応援してください!」と新たなオーディションプロジェクトにかける想いを語り、会場へ応援を呼びかけた。同オーディションプロジェクトには、すでにBMSGの育成生として各種メディアで活躍するRUI、TAIKI、KANONをはじめとする”BMSG TRAINEE”が参加するほか、一般公募にて候補者を募集。本オーディションプロジェクトや一般公募に関する詳細は、オフィシャルHPやBMSG TRAINEEの各種SNSからの発表される予定。<オーディションプロジェクト概要>3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT 『THE LAST PIECE』一般公募期間:2024年11月1日から2025年1月31日(予定)オフィシャルHP:https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/HP:https://bmsg.tokyo/