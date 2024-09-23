¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×³«ËëÅê¼ê¤¬¥ê¡¼¥°V¤Ë°Â¤É¤ÎÉ½¾ð
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï23Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò²¼¤·¡¢4Ç¯¤Ö¤ê20ÅÙÌÜ¡¢1¥ê¡¼¥°»þÂå¤È¹ç¤ï¤»22ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤äÁª¼ê²ñÄ¹¤Î¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤È¤È¤â¤ËÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤âÍ¥¾¡²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿Í¸¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¡¢23Æü¸½ºß¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î13¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼«¿È¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î16Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ¯Îð¤âÎ©¾ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³«ËëÅê¼ê¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤º£¤Î¤È¤³¤í¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÅê¤²¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤½¤ì¤À¤±ËÜÅö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬º£¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡ÊÅê¼ê¿Ø¤Ï¡ËËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅÓÃæÎ¥Ã¦¼Ô¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤½¤³¼ã¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤êÏÓ¿¶¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ãæ·ø¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Ï´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Åê¼ê¿Ø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¹¤°¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·ËÜÅö¤Ë¼éÈ÷¤â¤¤¤Ä¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ë¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¾¡¤Á¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¿CS¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¤Î®¤ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤ÁÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¡£