“憧れの異世界。”を掲げる長崎・ハウステンボスでは、2024年9月13日(金)より秋季限定イベント「ハロウィーンフェスティバル2024」を開催中!

期間中、仮装したミッフィーとメラニーに出会える参加型パレードや、日本唯一のおばけミッフィーがハロウィーン限定グリーティングショーが行われ、ハロウィーンを盛り上げます。

今回は、体験型ショップ&カフェ ナインチェ(カフェ)で提供されているメニューをまとめて紹介します。

ハウステンボス/ナインチェカフェ「ハロウィーンフェスティバル2024」メニュー

提供期間:2024年9月13日〜11月4日

提供店舗:ハウステンボス/アムステルダムシティ「体験型ショップ&カフェ ナインチェ(カフェ)」

椅子やクッション、パーテーションなど、店内の至る所にミッフィーがデザインされ、ミッフィーの世界観に包まれて、ハッピーなカフェタイムが過ごせる体験型ショップ&カフェ ナインチェ(カフェ)でも、「ハロウィーンフェスティバル2024」限定メニューを提供中です。

おばけミッフィーのオムライス

価格:1,800円

ナインチェカフェ一番人気のオムライスがハロウィーン限定でおばけミッフィーver.に。

ふわとろ卵にはおばけミッフィーが!

クモの巣に見立てたソースを絡めていただくのがおすすめです。

わくわくミッフィーカレー(ハロウィーン限定ver.)

価格:1,800円

大人も子供も一緒に楽しめるカレーもおばけミッフィーver.になって登場。

ふわふわ卵につつまれるミッフィーは思わず写真に撮りたくなるかわいさです。

ハロウィーンチュロス

価格:800円

オレンジ色のホイップソースがかかったチョコチュロス。

食べ歩きにもおすすめです。

魔女のミルクセーキ

価格:700円

長崎名物ミルクセーキがハロウィーン限定ver.で登場。

チョコレートで作られた魔女の帽子や、おばけミッフィークッキーのトッピングがかわいい☆

ふわふわホイップラテ(ハロウィーン限定ver.)

価格:500円

ふわふわホイップラテもハロウィーン期間限定でおばけミッフィー仕様になって登場。

ホッと心まで温まる一杯です。

大人気の「ミッフィー」専門店のナインチェ。

早めの来店か、ハウステンボスで販売されているプレミアムチケットを利用しての優先入店がおすすめです。

ハウステンボス「ハロウィーンフェスティバル2024」は6月30日までの開催です。

© Mercis bv

