¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬£¹²ó£±£´£±µå´°Åê¡õ£´°ÂÂÇ¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É·òºß¡Ö¾¾°æ½¨´î¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÂçÊå¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£²£³Æü¤Ë¡Ö£Ó£Á£Ô£Ï¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´£ö£ó¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´¡×¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££¹²ó£±£´£±µå¤òÅê¤²¡¢£±£°°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£²¡Ë£±£°Ã¥»°¿¶¤Ç´°Åê¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é£´°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¡¢Áö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â£²²ó°Ê¹ß¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¶·â¤Ç¤âà°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡á¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥é¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÏÏÓ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¡¢±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Âè£²ÂÇÀÊ¤³¤½°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Âè£³ÂÇÀÊ¤ÈÂè£´ÂÇÀÊ¤ÏÏ¢Â³¤ÇÆóÎÝÂÇ¡¢¤µ¤é¤ËºÇ½ªÂÇÀÊ¤Ç¤âº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÂÇ¤Á¡¢£´°ÂÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à£±£³ÅÀÌÜ¤â¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤»î¹ç¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â·ù¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡Ø¿¿·õ¾¡Éé¡Ù¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤òËÍ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤â¤¦ËÜÅö¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶»¤Î¤¦¤Á¤ËÈë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç®¤¤´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡Ö½÷»ÒÌîµå¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¥×¥íÌîµå¤ÎÁª¼ê¤Ï¹â¹»À¸¤¿¤Á¤â¤¦¤Þ¤¤»Ò¤Ï¥×¥í¤Ë¿Ê¤à¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡ØÈ¢¡Ù¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥×¥íÌîµå¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë£Í£Ì£Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£½÷»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£½÷»ÒÌîµå¤ÎÌîµå¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ÄÇ½À¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¾¾°æ½¨´î¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ê¾¾ºä¡ËÂçÊå¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¾®¤µ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ò¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê»î¹ç¡Ë¤Çºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°Õ¿Þ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£