ディリゲントは、独BitwigのDAWソフト「Bitwig Studio」の価格を改定し、最大25%以上の値下げを行なった。「Bitwig Studio」の価格を改定し、最大25%以上の値下げを行なった新価格は以下の通り。最大で25%以上のプライスダウンとなっている。Bitwig Studio(フルバージョン):旧価格69,300円→新価格52,800円(23.8%値下げ)

Bitwig Studio Producer:旧価格34,100円→新価格26,400円(22.6%値下げ)Bitwig Studio Essentials:旧価格17,600円→新価格13,200円(25%値下げ)Bitwig Studio エデュケーション版:旧価格47,300円→新価格35,200円(25.6%値下げ)Bitwig Studio 12カ月アップグレード版:旧価格29,700円→新価格22,000円(25.9%値下げ)Bitwig Studio Producer 12カ月アップグレード版:旧価格17,600円→新価格13,200円(25%値下げ)Bitwig Studio Essentials 12カ月アップグレード版:旧価格8,800円→新価格6,380円(27.5%値下げ)Bitwig Studio アップグレード from 8-Track:旧価格62,700円→新価格47,300円(24.6%値下げ)Bitwig Studio アップグレード from Essentials:旧価格51,700円→新価格39,600円(23.4%値下げ)Bitwig Studio アップグレード from Producer:旧価格34,100円→新価格26,400円(22.6%値下げ)Bitwig Studio Producer アップグレード from 8-Track:旧価格29,700円→新価格22,000円(25.9%値下げ)Bitwig Studio Producer アップグレード from Essentials:旧価格17,600円→新価格13,200円(25%値下げ)Bitwig Studio Essentials アップグレード from 8-Track:旧価格13,200円→新価格10,780円(18.3%値下げ)