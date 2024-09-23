¡Ö¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¿»Æ©¤·¤¿¡×¡Ö2·³¤ÎÁª¼êÃ£¤Î¾õÂÖ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾¾»³2·³´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë4Ç¯¤Ö¤êV¤ÎÍ×°ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°V¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ï¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¤·¤¿Áª¼ê¤ä2·³¤«¤é¾º³Ê¤·³èÌö¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤é¤â¹×¸¥¡£º£µ¨¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¾¾»³½¨ÌÀ2·³´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤Ï¡¢1·³¼óÇ¾¿Ø¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢·È¤ò¼è¤ê¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Î1·³¤Ç¤Î³èÌö¤ò¤É¤¦¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë
¢£¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¤Î¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¦Ì¼¤¬½ËÊ¡2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ú¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û
¡¡¡½2·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡£
¡¡¡Ö¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¤ä¡¢¹Í¤¨Êý¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¿»Æ©¤·¤¿·ë²Ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¤È¤Ï¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ø¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¸Ä¡¹¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÅöÁ³¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âè°ì¤Ç¡¢¤½¤Î·ë½¸¤¬¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤òÇØÉé¤¦ÀÕÇ¤¤â¤Ê¤¤¡£¥×¥íÌîµå¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢½ã¿è¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¡½¤½¤Î¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¡ÊÅö»þ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ë¶ÄÌÚ¡ÊÉË¡Ë´ÆÆÄ¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¡×
¡¡¡½¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨3ÅÙ¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸¶¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¤¡×
¡¡¡½¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÆàÎÉ¸¶¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´ðËÜ¤ÏÆàÎÉ¸¶¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆàÎÉ¸¶¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬´¶¤¸¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¡¢2¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤È¤á¤¿¡×
¡¡¡½º£µ¨¤Ï2·³¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¬1·³¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤äÆàÎÉ¸¶¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬2·³¤ÎÁª¼êÃ£¤Î¾õÂÖ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢1·³¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ºÝ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬¡Ê1·³¤Ë¡Ë¿äÁ¦¤·¤¿¤«¤é¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ê¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¡½º£µ¨¤Ï2·³¤â¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2·³¤â1·³¤È°ì½ï¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤ì¤ÐºÇ¹â¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¬1·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£2·³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢1·³¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éºÇ¹â¡×
¢£Éã¤Ëµß¤ï¤ì¡¢Éã¤òµß¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¥ß¥¹¥¢¡¼¥¹¡×¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÌ¼¤¬½ËÊ¡
¢£Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡Î¾Î©¤µ¤»¤¿°éÀ®¤È¾¡Íø¡Ú½©»³¹¬Æó»á¤Î»ëÅÀ¡Û
¢£¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¶þ¿«Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿2·³´ÆÆÄà¹ß³Êá
¢£À¾¥¹¥Ý»æÌÌ¤¬Éü¹ï¡ª¾®µ×ÊÝ¥Û¡¼¥¯¥¹½éV»æÌÌ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾Á°¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ª