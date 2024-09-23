第79回関西合唱コンクール（関西合唱連盟、朝日新聞社主催）の中学校部門、高校部門が23日、大阪府の枚方市総合文化芸術センターであった。

近畿2府4県の代表計42団体が、それぞれの思いを歌声に託し、舞台に上がった。

神戸大付中等教育前期課程=2024年9月23日午前11時58分、大阪府枚方市、大阪フォトサービス撮影

審査の結果、金賞を受けた中から中学校同声で武庫川女子大付（兵庫）と神戸大付中等教育前期課程が、中学校混声で堺市立浜寺南が、高校A（6〜32人）で武庫川女子大付（兵庫）が、高校B（33人以上）で神戸大付中等教育後期課程と清教学園（大阪）が、関西代表として第77回全日本合唱コンクール全国大会に推薦された。

最優秀の団体に贈られる関西合唱連盟理事長賞には、中学校部門から神戸大付中等教育前期課程が、高校部門で清教学園が選ばれた。

全国大会は10月26日に高校部門、27日に中学校部門がさいたま市のソニックシティである。

結果は次の通り。（演奏順、◎は関西代表）

【中学校同声】金賞=甲南女子（兵庫）、◎武庫川女子大付（兵庫）、◎神戸大付中等教育前期課程、大阪市立文の里、大阪市立阪南、香芝市立香芝東（奈良）▽銀賞=神戸市立鷹匠、京都聖母学院、京都市立西京極、和歌山市立日進、姫路市立広嶺（兵庫）、親和（兵庫）、和泉市立光明台（大阪）、香芝市立香芝（奈良）▽銅賞=大阪市立大淀、香芝市立香芝北（奈良）、田辺市立東陽（和歌山）、高石市立取石（大阪）

【中学校混声】金賞=◎堺市立浜寺南▽銀賞=宝塚市立御殿山（兵庫）、堺市立大浜▽銅賞=日野町立日野（滋賀）、福崎町立福崎西（兵庫）

【高校A】金賞=大阪成蹊女子、◎武庫川女子大付（兵庫）、畝傍（奈良）、向陽中・高（和歌山）、桐蔭中・高（和歌山）▽銀賞=北須磨（兵庫）、香寺・福崎（兵庫）、親和女子（兵庫）、京都聖母学院、八鹿（兵庫）▽銅賞=向陽（京都）、膳所（滋賀）、郡山（奈良）

【高校B】金賞=神戸、◎神戸大付中等教育後期課程、長田（兵庫）、◎清教学園（大阪）▽銀賞=西城陽（京都）、四天王寺（大阪）