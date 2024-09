サンリオの「フラガリアメモリーズ」が、プロジェクト始動1周年アニバーサリーをスタート。

新衣装をまとったフラガリアの騎士たちを描いた「1周年記念ビジュアル」が公開されました。

さらに東京と大阪ではポップアップショップを開催。

新曲のミュージックビデオやボイスドラマ最新話の公開日も決定し、「フラガリアメモリーズ」からますます目が離せなくなりそうです!

サンリオ「フラガリアメモリーズ」プロジェクト始動1周年アニバーサリー

サンリオが人型キャラクターで贈る、新世代の本格ファンタジープロジェクト「フラガリアメモリーズ」

2023年9月26日のプロジェクト始動から1周年を迎えることを記念して、アニバーサリー企画が展開されます!

これまでオリジナル楽曲とボイスドラマを中心に展開し、公開したオリジナル楽曲のミュージックビデオは、総再生回数550万回超え(2024年9月23日時点)を記録。

2024年8月には初の3DCGライブ&ファンミーティングイベントを開催するなど、始動時の勢いをそのままに1周年を迎えます。

1周年を記念して、新衣装を纏ったフラガリアの騎士たち18人の「1周年記念ビジュアル」を公開。

東京・大阪の2都市ではポップアップショップの開催が決定しています。

ポップアップショップでは、ファン待望のボールチェーンマスコットをはじめ、さまざまなグッズが発売される予定です☆

また、新曲「I’m Stitch Dot」のミュージックビデオの公開日と、ボイスドラマの最新話「NOIR BOUQUET ep.2」前編・後編の公開日も決定しました。

2年目に向けてさらに盛り上がる「フラガリアメモリーズ」の展開に、これからも注目が高まります!

新衣装をまとった豪華描き下ろし「1周年記念ビジュアル」

全身イラスト公開日:2024年9月24日(火)

公開場所:フラガリアメモリーズ公式X

「フラガリアメモリーズ」の1周年を記念して、新衣装をまとったフラガリアの騎士たち18人の新ビジュアルが公開されました☆

新しい衣装は、シックな色合いに各ブーケカラーが映えるロイヤルな衣装。

衣装デザインは人気イラストレーターの赤倉氏・望月けい氏・およ氏が、それぞれREDBOUQUET・BLUE BOUQUET・NOIR BOUQUETを担当しています。

プロジェクト始動時の各キャラクター担当イラストレーター18名が描き下ろした、豪華ビジュアルは、普段と異なる印象の衣装や髪型など細部まで必見。

新衣装の全身イラストは、2024年9月24日に、フラガリアメモリーズ公式Xにて公開予定です!

フラガリアメモリーズ1st Anniversary POP UP SHOP

開催場所:

東京会場:東京駅一番街 B1「いちばんプラザ」開催期間:2024年10月18日(金)〜10月31日(木) 10:00〜20:30(最終日は18:00まで)大阪会場:キデイランド大阪梅田店開催期間:2024年10月18日(金)〜11月6日(水) 10:00〜21:00

フラガリアメモリーズ1周年を記念したポップアップショップを、東京・大阪の2都市にて開催決定。

ポップアップショップでは、「1周年記念ビジュアル」を使用したさまざまなグッズが販売されます!

ぷりぬいマスコット(全18種)

フラガリアメモリーズ初となる、ボールチェーンが付いた「ぷりぬいマスコット」は、ファン待望のグッズ。

アクリルスタンド(全18種)

ほかにも、新衣装のアクリルスタンドや

トレーディンググリッター缶バッジ

at レッドブーケ(全6種)

トレーディンググリッター缶バッジ

トレーディングアクリルキーホルダー

at ブルーブーケ(全6種)

トレーディングアクリルキーホルダーなど、コレクタブルなグッズも登場します。

クリアファイル(全3種)

実用的なクリアファイルに

キラキラB2タペストリー(全3種)

各ブーケのキャラクターが集合した、キラキラB2タペストリーなども販売。

グッズの価格は後日、特設サイトにて公開されます☆

会場限定購入特典「オリジナルキラキラカード」

オリジナルキラキラカード(全18種)

「フラガリアメモリーズ1st Anniversary POP UP SHOP」にて、関連グッズを税込み2,000円以上購入するごとに、全18種の「オリジナルキラキラカード」をプレゼント。

「オリジナルキラキラカード」は、先着順にランダムでもらえる、会場限定グッズです!

※数量限定のため、期間中でもなくなり次第終了

※WEB通販には購入特典がつきません

新曲「I’m Stitch Dot」のミュージックビデオをプレミア公開

プレミア公開日時:2024年9月28日(土)19時

フラガリアメモリーズ公式YouTubeチャンネルにて、2024年9月28日19時より新曲「I’m Stitch Dot」ミュージックビデオのプレミア公開が決定。

RED BOUQUETの新曲で、心の内に秘めた想いを糸の縫い目に例えて歌い上げる、クラシカルでありながら疾走感のある一曲です。

どのフラガリアの騎士をイメージした楽曲かに期待が高まります!

ボイスドラマの続編「NOIR BOUQUET ep.2」の公開日が決定

公開日:

前編 2024年10月1日(火) フラガリアメモリーズ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開後編 2024年10月8日(火) フラガリアメモリーズ公式YouTubeチャンネルのウォッチパーティ(生配信番組)

待望のボイスドラマ続編「NOIR BOUQUET ep.2」の公開日が決定しました。

前編は2024年10月1日に、フラガリアメモリーズ公式YouTubeチャンネルでのプレミア公開にて視聴可能に!

そして、2024年10月8日には同YouTubeチャンネルのウォッチパーティ(生配信番組)にて、後編が視聴できます☆

「1周年記念ビジュアル」の公開やポップアップショップ開催など、2年目に向けてさらに盛り上がる「フラガリアメモリーズ」

サンリオが贈る本格ファンタジープロジェクト「フラガリアメモリーズ」のプロジェクト始動1周年アニバーサリーの紹介でした☆

ハローキティやシナモロールを守る騎士たちの本格ファンタジー!サンリオ「フラガリアメモリーズ」 ハローキティやシナモロールを守る騎士たちの本格ファンタジー!サンリオ「フラガリアメモリーズ」 続きを見る

全18キャラクターを紹介!サンリオ「フラガリアメモリーズ」まとめ 全18キャラクターを紹介!サンリオ「フラガリアメモリーズ」まとめ 続きを見る

著作 株式会社サンリオ ©︎ ‘24 SANRIO

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ブーケカラーが映えるロイヤルな衣装にも注目!サンリオ「フラガリアメモリーズ」プロジェクト始動1周年アニバーサリー appeared first on Dtimes.