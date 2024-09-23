上甲子園、飾磨東などが全国大会へ 関西マーチングコンテスト中学
吹奏楽を演奏しながら行進や演技をする第52回関西マーチングコンテスト（関西吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が23日、大阪市港区のAsueアリーナ大阪で開かれた。
西宮市立上甲子園中（兵庫）=2024年9月23日、大阪市港区
27校が出場した中学生の部では、金賞を受賞したうち、西宮市立上甲子園（兵庫）、姫路市立飾磨東（兵庫）、神戸市立多聞東（兵庫）、摂津市立一（大阪）、大阪市立堀江、宇治市立東宇治（京都）、大阪市立蒲生の7校が、11月16日に大阪城ホールで開かれる全国大会に進んだ。
この日午前には第28回関西小学生バンドフェスティバルマーチング部門も開かれ、出場した5団体のうち、金賞を受賞した生駒市立あすか野（奈良）が11月16日に大阪城ホールで開かれる全国大会出場を決めた。
代表以外の結果は次の通り（演奏順）。
【中学生の部】金賞=神戸市立玉津（兵庫）▽銀賞=宇治市立宇治（京都）、京都市立洛南、大阪市立中野、豊中市立十三（大阪）、京都市立近衛、精華町立精華（京都）、豊中市立十五（大阪）、高砂市立荒井（兵庫）、神戸市立垂水（兵庫）、王寺町立王寺北義務教育学校（奈良）、豊中市立四（大阪）、八尾市立成法（大阪）、箕面市立一（大阪）▽銅賞=芦屋市立潮見（兵庫）、尼崎市立武庫（兵庫）、河合町立河合二（奈良）、泉南市立一丘（大阪）、八尾市立龍華（大阪）、豊中市立九（大阪）
【小学生バンドフェス】銀賞=姫路市立城西（兵庫）、池田市立呉服（大阪）、姫路市立城陽（兵庫）▽銅賞=高浜マーチングバンド（兵庫）