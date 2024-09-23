¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤¬¸«¤¨¤ëÆìÄ·¤Ó¤Ç±¿Æ°ÉÔÂ²ò¾Ã¡ª ¥í¡¼¥×¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¥¨¥¢ÆìÄ·¤Ó¤âOK
¤³¤Îµ»ö¤Ï2024Ç¯4·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
ÃÈ¤«¤¤½Õ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤Îº¢¡£¤½¤í¤½¤í·Ú¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤·»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï·Ú¤¤±¿Æ°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬ÆìÄ·¤Ó¤Ç¤¹¡£
ÆìÄ·¤Ó¤ÏÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤¿Í»ÀÁÇ±¿Æ°¡£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤è¤ê¤â±¿Æ°¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆìÄ·¤Ó1ËÜ¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¶Ú¥È¥ì¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ë¥¿¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ï¡¢Ä·¤ó¤À²ó¿ô¤ä¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤¬¿ôÃÍ¤Ç¤ï¤«¤ëÆìÄ·¤Ó¡£¼¼Æâ¡¦³°ÍÑ¤Î2¼ïÎà¤Î¥í¡¼¥×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Ä·¤ó¤À²ó¿ô¤ä¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤¬¤ï¤«¤ë
¡Ö¡Ø¤Ï¤«¤ë¡Ù¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥¿¥Ë¥¿¤Î¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ï¡¢Ä·¤ó¤À²ó¿ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆìÄ·¤Ó¤Ç¾ÃÈñ¤·¤¿¥«¥í¥ê¡¼¤Î¿ôÃÍ¤Þ¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ï¤È¤Ó±¿Æ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¼è¤Ã¼ê¤Ë¤¢¤ë¥â¡¼¥É¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È²ó¿ô¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤Î½ç¤Ë¿ôÃÍ¤òÉ½¼¨¡£±¿Æ°¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤äÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2¼ïÎà¤Î¥í¡¼¥×¤Ç²È¤Ç¤â³°¤Ç¤â
¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤Ï¡¢¼¼ÆâÍÑ¤È¼¼³°ÍÑ¤Î2¼ïÎà¤Î¥í¡¼¥×¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤Ã¼ê¤ÎÀè¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¼¼ÆâÍÑ¥í¡¼¥×¤ÏÆì¤ÇÈô¤Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¼Æâ¤ÇÆìÄ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤âÊª¤ËÅö¤¿¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å·¸õ¤äµ¨Àá¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤âÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤Ç±¿Æ°ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥í¡¼¥×¤¬¤Ê¤¤ÆìÄ·¤Ó±¿Æ°¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¼¼³°ÍÑ¤Î¥í¡¼¥×¤ò»È¤¨¤ÐÄÌ¾ï¤ÎÆìÄ·¤Ó±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»È¤¦¾ì½ê¤äÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Í³¤Ë¥í¡¼¥×¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¼¼Æâ±¿Æ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¿¥Ë¥¿¥µ¥¤¥º
¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¥¿¥Ë¥¿¤Î±¿Æ°¶ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¿¥Ë¥¿¥µ¥¤¥º¡×¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥¿¥Ë¥¿¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Ë¥¿¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½÷ÀÀìÍÑ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥ß¡¼¡×¤Î·ò¹¯±¿Æ°»ØÆ³»Î¤¬´Æ½¤¤·¤¿±¿Æ°¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ë¥¿¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸³è¤Î¥·¡¼¥ó¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤¤Éô°Ì¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´Ö»þ´Ö¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä·¤ó¤À²ó¿ô¤È¾ÃÈñ¤·¤¿¥«¥í¥ê¡¼¤ò·×Â¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Image,Source: Amazon.co.jp