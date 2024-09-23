9·î30ÆüÊüÁ÷¡ÖCDTV¡×HITOGOTO¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¡¦Æü¸þºä46¤é½Ð±é¼Ô¡¦³Ú¶ÊÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/23¡ÛTBS¤Ç¤Ï¡¢9·î30Æü¤è¤ë6»þ30Ê¬¤è¤ê¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤ò2»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¡Ê¢¨6¡§30¡Á7¡§00¤Þ¤Ç¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÈÖÁÈ¤òºÌ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÈäÏª¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡¢Éã¿Æ¤È¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëGRe4N BOYZ¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Ë°¦¤µ¤ì¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¡Ö°¦±´¡×¤È¡Ö¥¥»¥¡×¤Î2¶Ê¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥é¥¤¥Ö¡£HITOGOTO¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¤Ï¡¢ÃæÅç¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¤«¤éÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£À¸½Ð±é¤Ç¼«¿È¤¬¡¢²Î¾§¡¦ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÏÃÂê¶Ê¡Ö¥Ò¥È¥´¥È feat. Kento Nakajima¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª¡£ HITOGOTOÌ¾µÁ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó½é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¢¡¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤Ï¡¢TikTok¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô12²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¶Ê¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¢¤¿¤·¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×¤òËÜÈÖÁÈ¤Ç½é²ò¶Ø¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¾å¤¬¤ë¡ª¼«Ê¬Âç¹¥¤¥½¥ó¥°ÆÃ½¸¡×¤ÈÂê¤·¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¥È¥ì¥ó¥É²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¼«¸Ê¹ÎÄê¥½¥ó¥°¡É¤òÆÃ½¸¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤¬¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«ÀÄ½Õ¤Ï¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢MAZZEL¤ÏÈà¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥Þ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖSeaside Story¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª¡£Æü¸þºä46¤Ï»Í´üÀ¸¤ÎÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤ÈÆ£Öº²ÌÊâ¤¬W¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×¤ò¡¢=LOVE¤Ï¿ä¤·¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â±Ê±ó¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¯¤¤°¦¾ð¤ò²Î¤Ã¤¿µæ¶Ë¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖÀäÂÐ¥¢¥¤¥É¥ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÓÊ¸³Ø¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤ÎÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖBurning¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¡£·ëÀ®25¼þÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò¤à¤«¤¨¤¿Perfume¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖIMA IMA IMA¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖTOKYO GIRL¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
=LOVE¡ÖÀäÂÐ¥¢¥¤¥É¥ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×
GRe4N BOYZ¡Ö°¦±´¡×¡Ö¥¥»¥¡×
Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¢¤¿¤·¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×
Perfume¡ÖIMA IMA IMA¡×¡ÖTOKYO GIRL¡×
ÍÓÊ¸³Ø¡ÖBurning¡×
HITOGOTO¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¡Ö¥Ò¥È¥´¥È feat. Kento Nakajima¡×
Æü¸þºä46¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×
MAZZEL¡ÖSeaside Story¡×
ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«ÀÄ½Õ¤Ï¡×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡¢Éã¿Æ¤È¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡ÃæÅç·ò¿Í¡¢HITOGOTOÌ¾µÁ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëGRe4N BOYZ¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Ë°¦¤µ¤ì¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¡Ö°¦±´¡×¤È¡Ö¥¥»¥¡×¤Î2¶Ê¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥é¥¤¥Ö¡£HITOGOTO¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¤Ï¡¢ÃæÅç¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¤«¤éÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£À¸½Ð±é¤Ç¼«¿È¤¬¡¢²Î¾§¡¦ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÏÃÂê¶Ê¡Ö¥Ò¥È¥´¥È feat. Kento Nakajima¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª¡£ HITOGOTOÌ¾µÁ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó½é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Æü¸þºä46¡õ¥¤¥³¥é¥Ö¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º½éÈäÏª
¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¾å¤¬¤ë¡ª¼«Ê¬Âç¹¥¤¥½¥ó¥°ÆÃ½¸¡×¤ÈÂê¤·¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¥È¥ì¥ó¥É²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¼«¸Ê¹ÎÄê¥½¥ó¥°¡É¤òÆÃ½¸¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤¬¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«ÀÄ½Õ¤Ï¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢MAZZEL¤ÏÈà¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥Þ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖSeaside Story¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª¡£Æü¸þºä46¤Ï»Í´üÀ¸¤ÎÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤ÈÆ£Öº²ÌÊâ¤¬W¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×¤ò¡¢=LOVE¤Ï¿ä¤·¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â±Ê±ó¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¯¤¤°¦¾ð¤ò²Î¤Ã¤¿µæ¶Ë¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖÀäÂÐ¥¢¥¤¥É¥ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢¡ÍÓÊ¸³Ø¡¦Perfume¤é¤âÅÐ¾ì
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÓÊ¸³Ø¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤ÎÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖBurning¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¡£·ëÀ®25¼þÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò¤à¤«¤¨¤¿Perfume¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖIMA IMA IMA¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖTOKYO GIRL¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê°ìÍ÷¡Ê¢¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾50²»½ç¡Ë
=LOVE¡ÖÀäÂÐ¥¢¥¤¥É¥ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×
GRe4N BOYZ¡Ö°¦±´¡×¡Ö¥¥»¥¡×
Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¢¤¿¤·¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×
Perfume¡ÖIMA IMA IMA¡×¡ÖTOKYO GIRL¡×
ÍÓÊ¸³Ø¡ÖBurning¡×
HITOGOTO¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¡Ö¥Ò¥È¥´¥È feat. Kento Nakajima¡×
Æü¸þºä46¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×
MAZZEL¡ÖSeaside Story¡×
ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«ÀÄ½Õ¤Ï¡×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û