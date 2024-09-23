¡ÖGoPro HERO13 Black¡×³°´Ñ¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ10¡ó¥¢¥Ã¥×¡õ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥Þ¥¦¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é
5.3K¡¦60fps¤Ç¤ÎÆ°²è»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡ÖGoPro HERO13 Black¡×¤¬2024Ç¯9·î11Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£GoPro HERO13 Black¤Ë¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Î´Ö¥¦¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤¬10¡óÁý¤¨¤¿¡Ö1900mAh Enduro¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤ÊGoPro HERO13 Black¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼ÍÑ¥¥Ã¥È¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï³°´Ñ¤ò¾Ü¤·¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
https://gopro.com/ja/jp/shop/cameras/learn/hero13black/CHDHX-131-master.html
GoPro HERO13 Black¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼ÍÑ¥¥Ã¥È¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤Ê¸ü»æ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°È¢¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
È¢¤ò³«¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥ì¥ó¥º¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¢¤ÎÃæ¤Ë¤ÏGoPro HERO13 BlackËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¸ò´¹ÍÑ¥ì¥ó¥º¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¢¤ÎÃæ¤òÁ´Éô½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º¸¾å¤«¤é½ç¤ËGoPro HERO13 BlackËÜÂÎ¡¢ND¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿È¢¡¢Ä¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¥â¥Ã¥É¤ÎÆþ¤Ã¤¿È¢¡¢¥Þ¥¯¥í¥ì¥ó¥º¥â¥Ã¥É¤ÎÆþ¤Ã¤¿È¢¡¢USB¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢±£¤¹¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¥Í¥¸¤Ç¤¹¡£
ND¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢Ä¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¥â¥Ã¥É¡¢¥Þ¥¯¥í¥ì¥ó¥º¥â¥Ã¥É¤ÎÈ¢¤ÎÃæ¿È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£GoPro HERO13 Black¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¼ïÀâÌÀ½ñÎà¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
GoPro HERO13 Black¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£±¦Â¦¤Ë±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢º¸Â¦¤Ë¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¤Ï¡Ö1/1.9¥¤¥ó¥ÁCMOS¡×¤Ç¡¢Í¸ú²èÁÇ¿ô¤Ï27.6MP¤Ç¤¹¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤Ï2.27¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥«¥Ð¡¼¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡Ö1900mAh Enduro¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤òÁõÃå¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥«¥Ð¡¼¤Î²¼¤Ë¤ÏmicroSD¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ÈUSB¥Ý¡¼¥È¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥â¡¼¥É¥Ü¥¿¥ó¤ÈÇÓ¿å¸ýÉÕ¤¥Þ¥¤¥¯¤òÅëºÜ¡£
Å·ÌÌ¤Ë¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¡£
ÄìÌÌ¤Ë¤Ï³Æ¼ï¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤¦¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GoPro HERO13 Black¤ÎÄìÌÌ¤Ë¤Ï¼§ÀÐ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥é¥Ã¥Á¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¥«¥Á¥Ã¤È¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥é¥Ã¥Á¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Â¦¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢GoPro HERO13 Black¤ò½Ö»þ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
GoPro HERO13 Black¤È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥é¥Ã¥Á¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ï¼§ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ä¥á¤Ç¤â¸ÇÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼è¤ê³°¤¹ºÝ¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥é¥Ã¥Á¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤ò²¡¤·¹þ¤à¤À¤±¤ÇOK¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥é¥Ã¥Á¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤ÆGoPro HERO13 Black¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤ëÍÍ»Ò¤òµÏ¿¤·¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬°Ê²¼¡£¸ÇÄêÎÏ¤Ï¶¯¤á¤Ç·ã¤·¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤â³°¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤·¡£½Ö»þ¤ËÃ¦Ãå²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤«¤Ê¤êÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ÖGoPro HERO13 Black¡×¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥Þ¥¦¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¤Ç³Æ¼ï¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÎÃ¦Ãå¤¬Ä¶´ÊÃ± - YouTube
µì¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥ó¥¬¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¸ÇÄê¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
GoPro HERO13 Black(º¸)¤ÈGoPro HERO12 Black(±¦)¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤É¤Á¤é¤âÀ£Ë¡¤Ï¹â¤µ50.8mm¡ßÉý71.8mm¡ß±ü¹Ô¤33.6mm¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈmicroSD¥«¡¼¥É¤òÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤Î½Å¤µ¤ÏGoPro HERO13 Black(º¸)¤¬158g¤ÇGoPro HERO12 Black(±¦)¤¬152g¤Ç¤¹¡£
GoPro HERO13 Black¤Î¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
À½ÉÊÌ¾GoPro HERO13 Black¥·¥¹¥Æ¥à¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼GP2¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼1/1.9¥¤¥ó¥ÁCMOS
27.6MP(5599×4927)¥ì¥ó¥º¸ý·ÂF2.535mmÈ½´¹»»¤Î¾ÇÅÀµ÷Î¥ºÇ¾®12mm
ºÇÂç39mmÆ°²è²òÁüÅÙ¤È¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È5.3K (8:7) 30/25/24fps
5.3K (16:9) 60/50/30/25/24fps
4K (8:7) 60/50/30/25fps
4K (9:16) 60/50/30/25fps
4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24fps
2.7K (4:3) 120/100fps
2.7K (16:9) 240/200fps
1080 (9:16) 60/50/30/25fps
1080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24fpsHDR¥Ó¥Ç¥ª5.3K (16:9) 30/25/24fps
4K (8:7) 30/25/24fps
4K (16:9) 60/50/30/25/24fps¥Ó¥Ç¥ª¥Ö¥ìÊäÀµHyperSmooth 6.0¥Ó¥Ç¥ª°µ½Ìµ¬³ÊH.265 (HEVC)ºÇÂç¼Ì¿¿²òÁüÅÙ27.13MP (5568x4872)À£Ë¡¹â¤µ50.8mm×Éý71.8mm×±ü¹Ô¤33.6mm
GoPro HERO13 Black¤Ç¤É¤ó¤ÊÆ°²è¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ëµ»ö¤Ï¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£GoPro HERO13 Black¤ÏAmazon.co.jp¤Ê¤É¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬1¸Ä¤ÈmicroSD¥«¡¼¥É1Ëç¤È½¼ÅÅ¸ýÉÕ¥µ¥¤¥É¥É¥¢¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥»¥Ã¥È¤¬ÀÇ¹þ6Ëü9800±ß¤Ç¤¹¡£
Amazon | GoPro¸ø¼°¥¹¥È¥¢¸ÂÄê GoPro HERO13 Black + Ç§ÄêSD¥«¡¼¥É + ½¼ÅÅ¸ýÉÕ¥µ¥¤¥É¥É¥¢ ¡Ú¹ñÆâÀµµ¬ÉÊ¡Û | ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥à ÄÌÈÎ