T¥·¥ã¥Ä¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Ç¤Ë¡Ø¥Á¥ç¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ù·ë²Ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÌÜ¤Ä¤¤Ë¡íÇú¾Ð¡í¤È976ËüºÆÀ¸¡Ö¥¢¥¦¥Á¥Ã¤Ç¿á¤¤¤¿¡×¡Ö¥¬¥Á¥®¥ì¤ÇÁð¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ökokesukepapa¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ÈÆ°¤¤¿¤¯¤Ê¤¤Ç¤µ¤ó¤Î½¨°ï¤Ê¶î¤±°ú¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¹¤®¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÆ°²èºÆÀ¸¿ô¤Ï976Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡ÖÌÜ¤Î·Á¡¢·Ê¿§¸«¤Æ¤ë»þ¤Ï´Ý¤Ê¤Î¤Ë»ô¤¤¼ç¸«¤ë»þ¤Ï¤â¤Ï¤äµÕ»°³Ñ·Á¤ÇÁð¡×¡Ö»ô¤¤¼ç¤ÎÉþ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤È¤«µÕ¤Ë»ô¤¤¼ç¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
T¥·¥ã¥Ä¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¥Ñ¥Ñ¤µ¤óvs¼è¤é¤»¤Ê¤¤Ç
¤³¤ÎÆü¤â¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ï°¦Ç¡¦¤¹¤º¤Þ¤í¤¯¤ó¤È¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£º£²ó¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¤¹¤º¤Þ¤í¤¯¤ó¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÉþ¤òÊÖ¤·¤ÆÌã¤¨¤ë¤«¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡ÖÉþ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡ª¡×
³°¤ò¸«¤ë»þ¤Ï¤Þ¤ó´Ý¤Î¤ª¤á¤á¤Ç°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤ò¸þ¤¤¤¿½Ö´ÖÌÜ¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¹¤º¤Þ¤í¤¯¤ó¡£Éþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¡Ö¤¢¤²¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¤ò¸«¤ë»þ¤È¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë»þ¤ÎÉ½¾ð¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤ë
ÀäÂÐ¤Ë¼è¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤ë¤¹¤º¤Þ¤í¤¯¤ó¤Î¹¶·â
¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡ÖÉþÃå¤ë¤«r¡Ä¥¢¥¦¥Á¥Ã¡ª¡ª¡×
ÀâÆÀ¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¹¤º¤Þ¤í¤¯¤ó
¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬¡Ö½Ð¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡ÖÍç¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¹¤º¤Þ¤í¤¯¤ó¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤ââË¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤³¤Ç¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡Ä¤³¤ì¤ÏÀ§¤¬Èó¤Ç¤âÉþ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
É¬»à¤ËÀâÆÀ¤¹¤ë¤â¤É¤³¿á¤¯É÷¤Î¤¹¤º¤Þ¤í¤¯¤ó
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤É¤¯¤â¤ó¤«¡ª¡×
¡ÚºÇ½ª¼êÃÊ¡ÛÇ¤Ë¥Á¥ç¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¹¤º¤Þ¤í¤¯¤ó¤Ë¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯ºÇ½ª¼êÃÊ¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡£°ÒÀª¤ÎÎÉ¤¤³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤º¤Þ¤í¤¯¤ó¤ÎÆ¬¤ËÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÍ¥¤·¤¤¥Á¥ç¥Ã¥×¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦°ì¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¥Á¥ç¥Ã¥×¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¡ª
»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀÅ¼ä¤Î¤¢¤È¡¢¤¹¤º¤Þ¤í¤¯¤ó¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÈ¿·â¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö²¿¤¹¤ó¤¸¤ã¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ë¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤â¶±¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆóÅÙÌÜ¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤Ç¤¹¤¬¡ÖÆ±¤¸¹¶·â¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÅö¤¿¤ëÁ°¤Ë¿¶¤êÊ§¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ì½ÖÅà¤êÉÕ¤¯À¤³¦¡Ä
¡Ö¤Ê¤Ë¤¹¤ó¤¸¤ãー¡ª¡ª¡×
ÆóÅÙÌÜ¤ÏÅö¤¿¤ëÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿
¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ËÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¹¤º¤Þ¤í¤¯¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÉþ¤Á¤çー¤À¥¢¥¦¥Á¥Ã¤Ç¿á¤¤¤¿w¡×¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥×¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¥´¥´¥´¥´¥´¥´¡ª¡×¤ÈÇØ·Ê¤Ë»ë¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»¦µ¤¤ÎÍò¡×¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ë»þ¤Î´é¥¬¥Á¥®¥ì¤ÇÁð¡×¡ÖÇ¤ÎÌ¾Á°¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤é¥¢¥¦¥Á¤Ç¸¡º÷¤·¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¾Ð¤¦¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡¢¥ª¥Á¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ökokesukepapa¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤º¤Þ¤í¤¯¤óÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ÎÂ¾¤ËÆú¤Î¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ª²Ö¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤Á¤È¤é¤¯¤ó¡¢¤³¤±½õ¤¯¤ó¤ÎÀ¸Á°¤Î»Ñ¤â´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ökokesukepapa¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Îè°¦
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£