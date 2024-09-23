NEO EXILEÀ¤Âå4ÁÈ¤À¤±¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡¡4¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ç®¤¤»×¤¤
¡¡LIL LEAGUE¡¢KID PHENOMENON¡¢THE JET BOY BANGERZ¡¢WOLF HOWL HARMONY¤éNEO EXILEÀ¤Âå4ÁÈ¤Ë¤è¤ë½é¸ø±é¡ØNEO EXILE SPECIAL LIVE 2024¡Ù¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤±¤§¡¼¡ª¥¤¥±¥á¥ó½¸·ë¡¡¡ÖNEO EXILE SPECIAL LIVE 2024¡×¤ÎÍÍ»Ò
¡¡NEO EXILE¤Î4ÁÈ27¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬³ÆÁÈ»ý¤Á¶ÊÁ´¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦1Æü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡£4ÁÈ¤Î¤ß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°¤·¤¿¡£³«±éÁ°¤Ë¤Ï¡¢LIL LEAGUE¤Î´ä¾ëÀ±Æá¡¢»³ÅÄ¹¸Âç¡¢KID PHENOMENON¤Î±óÆ£Íã¶õ¡¢»³ËÜ¸÷ÂÁ¡¢THE JET BOY BANGERZ¤ÎÅÄÃæ¾´¡¢±§¸¶ÍºÈô¡¢WOLF HOWL HARMONY¤ÎRYOJI¡¢GHEE¤¬¼èºà²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡4¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤Î½é¤á¤Æ¤Î¸ø±é¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö½é¤ÎNEO EXILE¤Î4¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥é¥¤¥Ö¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥é¥¤¥Ö¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Á´ÎÏ¤Ç¤ª¸«¤»¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡ÖNEO EXILE¤Î4¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÐ¥Ð¥ó·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤â¤é¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬1ÈÖºÇ¹âÄ¬¤Î¾õÂÖ¤Çº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤Ç¤¤¿¡£¤½¤³¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¡¢Ç®¤³¤â¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤âËÜÈÖ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤è¤ê¤âÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¡£
¡¡GHEE¤Ï¡ÖNEO EXILE¤Î4¥°¥ë¡¼¥×¤¬½¸¤Þ¤ë¥é¥¤¥Ö¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È´ä¾ë¤Ï¡Ö4¥°¥ë¡¼¥×Á´°÷¤¬iCON Z¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î½Ð¿È¼Ô¡£LDH¤¬³«ºÅ¤·¤¿iCON Z¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«EXILE TRIBE¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡£¤È¤Ï¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤«¤ß¤Ê¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤â¥°¥ë¡¼¥×Æ±»Î¤Ë³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤¢¤ëÆâÍÆ¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤³¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡RYOJI¤Ï¡Ö¼ç¼´¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬EXILE¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡£¤·¤Ã¤«¤êËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢LDH¤Ï¡ØLOVE DREAM HAPPINESS¡Ù¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¿·¤·¤¤¡ØLOVE DREAM HAPPINESS¡Ù¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤É¤³¤íEXILE¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¥Ñ¡¼¥È¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡£¤¤¤«¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤ò¼ç¼´¤Ëºî¤é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£²»³ÚÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎLDH¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È»³ËÜ¤Ï¡ÖNEO EXILE¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¾å¤Ë¤ÏEXILE¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬LDHÆâ¤Ç¤è¤êNEO EXILE¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö4¥°¥ë¡¼¥×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥é¡¼¡¢Êý¸þÀ¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢NEO EXILE¤È¤¤¤¦¤Þ¤È¤Þ¤ê¤òÀ¤³¦¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ï4¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢LIL LEAGUE¤ÎÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ØLIL LEAGUE LIVE TOUR 2024-2025 ¡ÈLIaL PARTY¡É¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÁ°¤Î±ÇÁü¤ÇÈ¯É½¡£12·î21Æü¤Ë·²ÇÏ¡¦¥Ù¥¤¥·¥¢Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢12·î25Æü¤ËÂçºå¡¦¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå¡¢12·î27Æü¤ËµþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¡¢ÍèÇ¯1·î9Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë¡¢Æ±1·î19Æü¤ËÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬»ÔÎ©Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¤È¼þ¤ê¡¢1·î30Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤¬ºÇ½ª¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡THE JET BOY BANGERZ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¡ÖUNBREAKABLE¡×¤ò½éÈäÏª¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÁ°¤Ë±ÇÁü¤Ç¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡¢Ëè½µÅÚÍË ¸å5¡§30¡¢10·î19Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£±§¸¶¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¶Ê¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤ËºÇ¹â¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡WOLF HOWL HARMORW¤Ï10·î11Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖROLLN'STONES¡×¤ò½éÈäÏª¡£KID PHENOMENON¤Î10·î9Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖUNSTOPPABLE¡×¤òÈäÏª¡£¥Ï¥ï¥¤½£¥ï¥¤¥Ñ¥Õ½Ð¿È¤Î¿¶ÉÕ»ÕSienna Lalau¤¬º£ºî¤Î¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤±¤§¡¼¡ª¥¤¥±¥á¥ó½¸·ë¡¡¡ÖNEO EXILE SPECIAL LIVE 2024¡×¤ÎÍÍ»Ò
¡¡NEO EXILE¤Î4ÁÈ27¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬³ÆÁÈ»ý¤Á¶ÊÁ´¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦1Æü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡£4ÁÈ¤Î¤ß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°¤·¤¿¡£³«±éÁ°¤Ë¤Ï¡¢LIL LEAGUE¤Î´ä¾ëÀ±Æá¡¢»³ÅÄ¹¸Âç¡¢KID PHENOMENON¤Î±óÆ£Íã¶õ¡¢»³ËÜ¸÷ÂÁ¡¢THE JET BOY BANGERZ¤ÎÅÄÃæ¾´¡¢±§¸¶ÍºÈô¡¢WOLF HOWL HARMONY¤ÎRYOJI¡¢GHEE¤¬¼èºà²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡ÖNEO EXILE¤Î4¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÐ¥Ð¥ó·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤â¤é¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬1ÈÖºÇ¹âÄ¬¤Î¾õÂÖ¤Çº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤Ç¤¤¿¡£¤½¤³¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¡¢Ç®¤³¤â¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤âËÜÈÖ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤è¤ê¤âÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¡£
¡¡GHEE¤Ï¡ÖNEO EXILE¤Î4¥°¥ë¡¼¥×¤¬½¸¤Þ¤ë¥é¥¤¥Ö¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È´ä¾ë¤Ï¡Ö4¥°¥ë¡¼¥×Á´°÷¤¬iCON Z¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î½Ð¿È¼Ô¡£LDH¤¬³«ºÅ¤·¤¿iCON Z¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«EXILE TRIBE¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡£¤È¤Ï¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤«¤ß¤Ê¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤â¥°¥ë¡¼¥×Æ±»Î¤Ë³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤¢¤ëÆâÍÆ¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤³¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡RYOJI¤Ï¡Ö¼ç¼´¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬EXILE¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡£¤·¤Ã¤«¤êËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢LDH¤Ï¡ØLOVE DREAM HAPPINESS¡Ù¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¿·¤·¤¤¡ØLOVE DREAM HAPPINESS¡Ù¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤É¤³¤íEXILE¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¥Ñ¡¼¥È¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡£¤¤¤«¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤ò¼ç¼´¤Ëºî¤é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£²»³ÚÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎLDH¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È»³ËÜ¤Ï¡ÖNEO EXILE¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¾å¤Ë¤ÏEXILE¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬LDHÆâ¤Ç¤è¤êNEO EXILE¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö4¥°¥ë¡¼¥×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥é¡¼¡¢Êý¸þÀ¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢NEO EXILE¤È¤¤¤¦¤Þ¤È¤Þ¤ê¤òÀ¤³¦¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ï4¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢LIL LEAGUE¤ÎÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ØLIL LEAGUE LIVE TOUR 2024-2025 ¡ÈLIaL PARTY¡É¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÁ°¤Î±ÇÁü¤ÇÈ¯É½¡£12·î21Æü¤Ë·²ÇÏ¡¦¥Ù¥¤¥·¥¢Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢12·î25Æü¤ËÂçºå¡¦¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå¡¢12·î27Æü¤ËµþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¡¢ÍèÇ¯1·î9Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë¡¢Æ±1·î19Æü¤ËÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬»ÔÎ©Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¤È¼þ¤ê¡¢1·î30Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤¬ºÇ½ª¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡THE JET BOY BANGERZ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¡ÖUNBREAKABLE¡×¤ò½éÈäÏª¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÁ°¤Ë±ÇÁü¤Ç¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡¢Ëè½µÅÚÍË ¸å5¡§30¡¢10·î19Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£±§¸¶¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¶Ê¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤ËºÇ¹â¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡WOLF HOWL HARMORW¤Ï10·î11Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖROLLN'STONES¡×¤ò½éÈäÏª¡£KID PHENOMENON¤Î10·î9Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖUNSTOPPABLE¡×¤òÈäÏª¡£¥Ï¥ï¥¤½£¥ï¥¤¥Ñ¥Õ½Ð¿È¤Î¿¶ÉÕ»ÕSienna Lalau¤¬º£ºî¤Î¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£