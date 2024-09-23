¸Å¤¤¿æÈÓ´ï¤ò¼Î¤Æ¤¿¤¤¡Ä¡ÄÀµ¤·¤¯¥é¥¯¤Ë½èÊ¬¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡© ¡Ú²ÈÅÅ¤ÎÀìÌç²È¤¬²óÅú¡Û
¿æÈÓ´ï¤ò½èÊ¬¤¹¤ëºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Î¤Æ¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¤·¤¯¡¢¤«¤Ä¥é¥¯¤Ë½èÊ¬¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ò¤È¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖAll About¡×¥¬¥¤¥É¤Ç¡¢Ä´Íý²ÈÅÅ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥³¥ä¥Þ¥¿¥«¥Ò¥í¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº£²ó¤Î¼ÁÌä¡Ë
¿æÈÓ´ï¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡© Àµ¤·¤¯¤Æ³Ú¤ÊÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê²óÅú¡Ë
¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÇ³¤´¤ß¤â¤·¤¯¤ÏÁÆÂç¥´¥ß¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ç½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢°Ê²¼¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ½¡Û¿æÈÓ´ï¤Ï²¿Ç¯¡©²ÈÅÅ¤Î¡Ö¼÷Ì¿¡×°ìÍ÷
¤¿¤À¤·¡¢¥´¥ß¤ÎÂç¤¤µ¤Îµ¬Äê¤¬¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð°ìÊÕ¤¬30¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇ³¤¨¤Ê¤¤¥´¥ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÆÂç¤´¤ß°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê5.5¹ç¿æ¤¤Î¿æÈÓ´ï¤Ï±ü¹Ô¤¤¬30¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¥â¥Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿æÈÓ´ï¤ÏÁÆÂç¥´¥ß¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢3¹ç¿æ¤°Ê²¼¤Ê¤éÇ³¤¨¤Ê¤¤¥´¥ß¤Ç½èÊ¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÆÂç¤´¤ß¤Î²ó¼ýÊýË¡¤ä¡¢ÎÁ¶â¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢300¡Á400±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÇä¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä´Íý²ÈÅÅ¤Î¾ì¹ç¤Ï¿·ÉÊÆ±ÍÍ¤Ë¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¸Å¤¤¿æÈÓ´ï¤Ê¤É¤ÏÌµ½þ¤Ç¤â°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¥³¥ä¥Þ ¥¿¥«¥Ò¥í
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²ÈÅÅ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»¨»ï¤äWeb¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÇÞÂÎ¤Ç¼¹É®¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼¹É®°Ê³°¤Ë´Æ½¤¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¡¢¿Íºà¶µ°é¡¢PRÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤ë¡£ÊÆ¡¦¿©Ì£´ÕÄê»Î¤Î»ñ³Ê¤ò½êÍ¡£²ÈÅÅ¤Î¥Æ¥¹¥È¤È»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Î²ÈÅÅ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥³¥ä¥Þ¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤òÍÑ°Õ¡£
(Ê¸:¥³¥ä¥Þ ¥¿¥«¥Ò¥í)
¡ÖAll About¡×¥¬¥¤¥É¤Ç¡¢Ä´Íý²ÈÅÅ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥³¥ä¥Þ¥¿¥«¥Ò¥í¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº£²ó¤Î¼ÁÌä¡Ë
¿æÈÓ´ï¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡© Àµ¤·¤¯¤Æ³Ú¤ÊÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê²óÅú¡Ë
¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÇ³¤´¤ß¤â¤·¤¯¤ÏÁÆÂç¥´¥ß¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ç½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÉ½¡Û¿æÈÓ´ï¤Ï²¿Ç¯¡©²ÈÅÅ¤Î¡Ö¼÷Ì¿¡×°ìÍ÷
Ç³¤¨¤Ê¤¤¥´¥ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¿æÈÓ´ï¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Î¤ÆÊý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬Ç³¤¨¤Ê¤¤¥´¥ß¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢»ØÄê¤ÎÂÞ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢²ó¼ýÆü¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥´¥ß¤ÎÂç¤¤µ¤Îµ¬Äê¤¬¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð°ìÊÕ¤¬30¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇ³¤¨¤Ê¤¤¥´¥ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÆÂç¤´¤ß°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê5.5¹ç¿æ¤¤Î¿æÈÓ´ï¤Ï±ü¹Ô¤¤¬30¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¥â¥Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿æÈÓ´ï¤ÏÁÆÂç¥´¥ß¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢3¹ç¿æ¤°Ê²¼¤Ê¤éÇ³¤¨¤Ê¤¤¥´¥ß¤Ç½èÊ¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÆÂç¤´¤ß¤Î²ó¼ýÊýË¡¤ä¡¢ÎÁ¶â¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢300¡Á400±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡©ÉÔÍÑÉÊ¤Î²ó¼ý¶È¼Ô¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½þ¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤¢¤È¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î²È¶ñ²ÈÅÅ¤òÇÑ´þ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¥´¥ß¤È¤·¤Æ²ó¼ý¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÇä¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä´Íý²ÈÅÅ¤Î¾ì¹ç¤Ï¿·ÉÊÆ±ÍÍ¤Ë¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¸Å¤¤¿æÈÓ´ï¤Ê¤É¤ÏÌµ½þ¤Ç¤â°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¥³¥ä¥Þ ¥¿¥«¥Ò¥í
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²ÈÅÅ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»¨»ï¤äWeb¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÇÞÂÎ¤Ç¼¹É®¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼¹É®°Ê³°¤Ë´Æ½¤¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¡¢¿Íºà¶µ°é¡¢PRÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤ë¡£ÊÆ¡¦¿©Ì£´ÕÄê»Î¤Î»ñ³Ê¤ò½êÍ¡£²ÈÅÅ¤Î¥Æ¥¹¥È¤È»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Î²ÈÅÅ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥³¥ä¥Þ¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤òÍÑ°Õ¡£
(Ê¸:¥³¥ä¥Þ ¥¿¥«¥Ò¥í)