È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢¡Ö£²Ç¯¤Ö¤ê¡×¶âÈ±¥Ø¥¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¯¤®ÉÕ¤±¡ª¡Ö´ãÊ¡¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¥É¥¥É¥¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Æ£Á£Î£Ô£Á£Ó£Ô£É£Ã£Ó¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡
¡¡£²£±¡¢£²£²Æü¤Ë¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿È¬ÌÚ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¶âÈ±¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤¢¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤¢¡¡µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ã¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´ãÊ¡¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡×¡Ö¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ï¥¤¥È¡¼¥óåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¥É¥¥É¥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£