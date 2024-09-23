¡Ö¥Ð¥¥å¡¼¥à¥«¡¼¤¬¤¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ½¤¤¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÎ¤ÎÏÃ¡ª¡¡½¤¤¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¤·¤¿ºÇ¿·¥Ð¥¥å¡¼¥à¥«¡¼»ö¾ð
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥Ð¥¥å¡¼¥à¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ
¢£½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1950Ç¯Âå¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£¸½ºß¤Ç¤ÏÃ¦½ÁõÃÖ¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹âµ¡Ç½²½¤·¤Æ¤¤¤ë
ºòº£¤Î¼ÖÎ¾¤Ï½¤¤¤¬¤Û¤È¤ó¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¡¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤ë¥Ð¥¥å¡¼¥à¥«¡¼¡£¤¤¤Þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÖÎ¾¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡¢ÕýÇ¢¤Î²ó¼ý¡¦±¿ÈÂ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öµâ¤ß¼è¤ê¼Ö¡×¤È¸Æ¤Ö¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¡ÖVacuum Track¡×¤Ç¡¢¥Ð¥¥å¡¼¥à¥«¡¼¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÏÏÂÀ½±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½é¤á¤Æ¥Ð¥¥å¡¼¥à¥«¡¼¤¬¹ñÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¡¢ÕýÇ¢¤ÏÈª¤Ê¤É¤ÎÌîºÚºÏÇÝ¤ÇÈîÎÁ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥È¥¤¥ì¤«¤éÊÁ¼Ý¤Çµâ¤ß¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë²³¤ËÆþ¤ì¡¢¿ÍÎÏ¡¦²Ù¼Ö¡¦Àî½®¤Ê¤É¤Ç±¿ÈÂ¤·¡¢ÃùÂ¢¾ì½ê¤Ë°Ü¤·¤Æ¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÂåÂØÈîÎÁ¤ÎÉáµÚ¤äÇÀ²È¤Î¸º¾¯¤Ç¡¢ÕýÇ¢ÈîÎÁ¤Î¼ûÍ×¤¬¸º¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï²¼¿å¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤À¤¿¤á¤Ë¡¢ÕýÇ¢¤ÏÇÑ´þÊª¤È¤·¤Æ±ÒÀ¸Åª¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë²ó¼ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¥¿¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥¹¤ÇµÛ¤¤¼è¤ë¤È¤¤¤¦Êý¼°¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µÛ¤¤¼è¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÏÂçÀµ´ü¤«¤é³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¥¿¥ó¥¯Æâ¤ò¸º°µ¤·¤ÆµÛ¤¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦¿¿¶õ¥Ý¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤¿Êý¼°¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÆ°ÎÏ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾ÎÏ¤«¤éÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌÅÓ¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÉ¬Í×¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥Ã¥¯¥·¥ã¥·¡¼¤Î¾å¤Ë¡¢¥¿¥ó¥¯¡¦¿¿¶õ¥Ý¥ó¥×¡¦¥Û¡¼¥¹¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Î¡¢Èæ³ÓÅª¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¥å¡¼¥à¥«¡¼¤ÏÕýÇ¢¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Å¥¡¦¿å¡¦Ìý¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸Ç·ÁÊª¤äÇ´ÀÊª¤ò´Þ¤ó¤À±ÕÂÎ¤ò¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿¿¶õ¥Ý¥ó¥×¤¬¥¿¥ó¥¯¤Î³°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾ÝÊª¤¬¥Ý¥ó¥×¤òÄÌ²á¤»¤º¤Ë¥¿¥ó¥¯¤ËÀÑºÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤â¤·¡¢ÂÐ¾ÝÊª¤¬¥Ý¥ó¥×¤ò²ð¤·¤Æ¤«¤é¥¿¥ó¥¯¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¸Ç·ÁÊª¤äÇ´ÀÊª¤ò°·¤¨¤Ð¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¿¿¶õ¥Ý¥ó¥×¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥¯Æâ¤Î¶õµ¤¤¬³°¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½¤¤¤Î¶¯¤¤ÂÐ¾ÝÊª¤òÀÑºÜ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢½µ¤¤¬¼þÊÕ¤Ë½¼Ëþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ð¥¥å¡¼¥à¥«¡¼¤Ë¤ÏÃ¦½ÁõÃÖ¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã¦½ÊýË¡¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢
¡¦Ã¦½ºÞ¡ÊÌôºÞ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë
¡¦°½¥¬¥¹¤òÇ³¾Æ¤µ¤»¤ë
¡¦¿¿¶õ¥Ý¥ó¥×¤Î½á³êÌý¤Ë¹á¿å¤Î¸¶Íý¤ò±þÍÑ
¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºòº£¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀÑºÜÊª¤ÎÇÓ½Ð¤Ï¡¢¿¿¶õ¥Ý¥ó¥×¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥¿¥ó¥¯Æâ¤Î°µÎÏ¤òÁý²Ã¤·¡¢ÇÓ½Ð¸ý¤Ê¤É¤«¤é¶¯À©Åª¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¡£Âç·¿¼ÖÎ¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¯¤¬¥À¥ó¥×µ¡¹½¤òÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³Íî²¼ÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁõÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤äÍÑÅÓ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥¯¡¦¥¿¥ó¥¯Àö¾ôÁõÃÖ¡¦¥¿¥ó¥¯ÆâÅÀ¸¡Áë¡¦¥¿¥ó¥¯ÆâÍÆÎÌ¥²¡¼¥¸¡¦ºî¶ÈÅô¡¦¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ê¤É¤À¡£¤Þ¤¿¡¢µÛ°ú¡¦ÇÓ½Ðºî¶È¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥ê¥â¥³¥óÁõÃÖ¤Ê¤É¤â¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÈÌ²ÈÄí¤ÎÕýÇ¢²ó¼ý¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÒ³²»þ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë´Ê°×¥È¥¤¥ì¤ÎÕýÇ¢²ó¼ý¼ûÍ×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚÌÚ¹©»ö¸½¾ì¡¦¹©¾ì¡¦²¼¿å´É¤ä¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¡¦Æ»Ï©Â¦¹Â¡¦ÃÓ¤äÀî¤Ê¤É¤Î±øÅ¥²ó¼ý¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÌò³ä¤Ë¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£º£¸å¤Ï¤µ¤é¤ËIT²½AI²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢µÛ°ú¡¦ÇÓ½Ðºî¶È¤Î¼«Æ°²½¡¦´ÊÊØ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£