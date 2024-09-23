¡ÚÁ¥¶¶¡¦¥Þ¥êー¥óCÏÈ½ç¡Û´ØÅì¥ªー¥¯¥¹ÇÆ¼Ô¥¢¥ó¥Ç¥¹¥Ó¥¨¥ó¥È¤Ï3ÏÈ3ÈÖ À¤Âå¸ÂÄêÀï¤Ø¤Î°Ü¹Ô½éÇ¯ÅÙ¤Ï6Æ¬Î©¤Æ
¡¡Á¥¶¶¶¥ÇÏ¾ì¤Ç9·î26Æü(ÌÚ)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Þ¥êー¥ó¥«¥Ã¥×(3ºÐÌÆ¡¦JpnIII¡¦¥À1800m)¤ÎÏÈ½ç¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡´ØÅì¥ªー¥¯¥¹¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥ó¥Ç¥¹¥Ó¥¨¥ó¥È¤Ï3ÏÈ3ÈÖ¡¢Åìµþ¥Àー¥Óー3Ãå¤Î¥¢¥ó¥â¥·¥¨¥é¤Ï2ÏÈ2ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
º¸¤«¤éÏÈÈÖ¡¢ÇÏÈÖ¡¢ÇÏÌ¾
()Æâ¤ÏÀÎð¡¢µ³¼ê¡¢Ä´¶µ»Õ(·É¾ÎÎ¬)
1-1 ¥¯¥é¥ô¥£¥³ー¥É(ÌÆ3¡¢ºûÀîÍã¡¢·ªÅì¡¦ÃæÂ¼Ä¾Ìé)
2-2 ¥¢¥ó¥â¥·¥¨¥é(ÌÆ3¡¢ºä°æÎÜÀ±¡¢·ªÅì¡¦¾¾±Ê´´É×)
3-3 ¥¢¥ó¥Ç¥¹¥Ó¥¨¥ó¥È(ÌÆ3¡¢ÅÄ¸ý´ÓÂÀ¡¢·ªÅì¡¦À¾±àÀµÅÔ)
4-4 ¥Õ¥©¥ë¥È¥ê¥¢¥ó(ÌÆ3¡¢ÌðÌîµ®Ç·¡¢Âç°æ¡¦»ÔÂ¼À¿)
5-5 ¥¶¥ª(ÌÆ3¡¢µÈ¸¶´²¿Í¡¢Á¥¶¶¡¦ÊÆÃ«¹¯½¨)
6-6 ¥Æ¥ó¥«¥¸¥ç¥¦(ÌÆ3¡¢¹ñÊ¬Í¥ºî¡¢·ªÅì¡¦²¬ÅÄ°ðÃË)