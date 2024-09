“憧れの異世界。”を掲げる長崎・ハウステンボスでは、2024年9月13日(金)より秋季限定イベント「ハロウィーンフェスティバル2024」を開催中!

仮装したミッフィーとメラニーに出会える参加型パレードや、日本唯一のおばけミッフィーがハロウィーン限定グリーティングショーが実施されています。

今回は、グリーティングで会えるおばけミッフィーモチーフのグッズ・お土産を紹介していきます☆

ハウステンボス「ハロウィーンフェスティバル2024」おばけミッフィーグッズ・お土産

販売店舗:体験型ショップ&カフェ ナインチェ(ショップ)など

ナインチェ(nijntje)とは、故郷オランダで呼ばれている「ミッフィー」の名前。

オランダへの敬意を込めて、ハウステンボスでは「ミッフィー」が「ナインチェ」と呼ばれています。

ハロウィーンイベントの期間中、ハウステンボスに「おばけミッフィー(おばけナインチェ)」のグッズが登場!

画像提供:ハウステンボス

ぬいぐるみのシーツをめくると、

画像提供:ハウステンボス

「ミッフィー」が両手を上げて驚かそうとしている楽しいデザインになっています☆

おばけナインチェ ぬいぐるみ

価格:4,400円(税込)

※お一人様3点まで。並び直しての再購入はできません。

「おばけナインチェ(おばけミッフィー)」デザインのぬいぐるみ。

あたまからすっぽりとシーツをかぶっている、ハロウィーン限定の装いです。

シーツをめくると、ブルーのワンピースを着た「ミッフィー」が登場☆

おばけナインチェ マスコットキーチェーン

価格:2,400円(税込)

※お一人様3点まで。並び直しての再購入はできません。

「おばけナインチェ(おばけミッフィー)」デザインのマスコットキーチェーン。

ぬいぐるみより小ぶりなサイズでバッグなどにつけて持ち歩けます。

おばけナインチェ ぬいぐるみカチューシャ

価格:1,900円(税込)

※お一人様3点まで。並び直しての再購入はできません。

「おばけナインチェ(おばけミッフィー)」デザインのぬいぐるみカチューシャ。

かわいい目がポイント☆

こちらもシーツをめくると「ミッフィー」のお顔を見ることができます☆

ハロウィーンキャット ナインチェ

猫のコスチュームに身を包んだぬいぐるみ「ハロウィーンキャット ナインチェ」が2023年に続いて登場!

ネイビーブルーのフードに、ハロウィーンらしいオレンジカラーがアクセントとなった大人かわいいデザイン。

ぬいぐるみやマスコットキーチェーン、

カチューシャがラインナップされています。

ハロウィーンらしいかわいい魅力がいっぱいのナインチェ(ミッフィー)グッズ。

ハウステンボス「ハロウィーンフェスティバル2024」グッズ・お土産の紹介でした。

