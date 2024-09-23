ÌÂÏÇµû¤¬¹âµéµû¤Ë!¡¡ÀäÉÊ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÈÂç¿Íµ¤¡É¤½¤Îµû¤È¤Ï?
¡¡µù»Õ¤ÎÌñ²ð¼Ô¤¬¹âµéµû¤Ë¡£¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿°Õ³°¤Êµû¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¡¡¥µ¥¯¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿µû¤Î¥Õ¥é¥¤¤Ë¡¢ÆÃÀ½¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡£º£¡¢¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡£
¤¦¤ß¤«¤é¿©Æ²¡¡Åý³ç¥·¥§¥Õ¡¡°ÂÆ£»Ëµ®¤µ¤ó
¡ÖÃ¸Çñ¤Ç¤¹¤±¤É»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤µû¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò³§¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµû¤Ï¡¢¼Â¤Ïµù»Õ¤Î´Ö¤Ç¡ÈÌñ²ð¼Ô¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±§µ×ÄêÃÖÌÖ¡ÊÍ¡Ë¡¡±ºÃ«½ÓÀ²ÂåÉ½
¡ÖÂ¤Ç½³Èô¤Ð¤¹¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Îµû¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁ¥¤Ë¡Ê¥·¥¤¥é¤¬¡ËËþÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï1¥¥í20±ß¤°¤é¤¤¡£ËÜÅö¤ËÏ«ÎÏ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Û¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤Îµû¤È¤Ï°ìÂÎ¡£
¡¡¡Ö¥·¥¤¥é¡×¡£ÌÖ¤ÎÃæ¤ÇÂ¾¤Îµû¤ò½ýÉÕ¤±¤ë¤«¤é¤ÈÌÂÏÇ¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢µù»Õ¤ÎÌñ²ð¼Ô¡¦¥·¥¤¥é¤¬¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¡°æ¸©µùÏ¢¡¡¾®ÉÍ»Ù½ê¡¡²ÃÆ£Í´Æó»Ù½êÄ¹
¡Ö±ß°Â¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤È¡¢¥·¥¤¥é¤ÏÍ¢½Ð¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍø¡×
¡¡¥·¥¤¥é¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ò¥Þ¥Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹âµéµû¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ç¶á³¤¤Î³¤¿å²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥·¥¤¥é¤Îµù³ÍÎÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±ß°Â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢³¤³°¤«¤é¤¹¤ë¤È°Â¤¯Çã¤¨¤ëÆüËÜ¤Î¥·¥¤¥é¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Êµû¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¤ê¾å¤²¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
±§µ×ÄêÃÖÌÖ¡ÊÍ¡Ë¡¡±ºÃ«½ÓÀ²ÂåÉ½
¡Ö¥·¥¤¥éÍÍ¤È¡ÈÍÍ¡É¤òÉÕ¤±¤ë¤°¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤ªµû¤Ç¤¹¡×
¡¡¥µ¥¯¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿µû¤Î¥Õ¥é¥¤¤Ë¡¢ÆÃÀ½¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡£º£¡¢¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡£
¤¦¤ß¤«¤é¿©Æ²¡¡Åý³ç¥·¥§¥Õ¡¡°ÂÆ£»Ëµ®¤µ¤ó
¡ÖÃ¸Çñ¤Ç¤¹¤±¤É»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤µû¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò³§¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµû¤Ï¡¢¼Â¤Ïµù»Õ¤Î´Ö¤Ç¡ÈÌñ²ð¼Ô¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±§µ×ÄêÃÖÌÖ¡ÊÍ¡Ë¡¡±ºÃ«½ÓÀ²ÂåÉ½
¡ÖÂ¤Ç½³Èô¤Ð¤¹¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Îµû¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁ¥¤Ë¡Ê¥·¥¤¥é¤¬¡ËËþÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï1¥¥í20±ß¤°¤é¤¤¡£ËÜÅö¤ËÏ«ÎÏ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Û¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¥·¥¤¥é¡×¡£ÌÖ¤ÎÃæ¤ÇÂ¾¤Îµû¤ò½ýÉÕ¤±¤ë¤«¤é¤ÈÌÂÏÇ¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢µù»Õ¤ÎÌñ²ð¼Ô¡¦¥·¥¤¥é¤¬¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¡°æ¸©µùÏ¢¡¡¾®ÉÍ»Ù½ê¡¡²ÃÆ£Í´Æó»Ù½êÄ¹
¡Ö±ß°Â¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤È¡¢¥·¥¤¥é¤ÏÍ¢½Ð¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍø¡×
¡¡¥·¥¤¥é¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ò¥Þ¥Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹âµéµû¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ç¶á³¤¤Î³¤¿å²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥·¥¤¥é¤Îµù³ÍÎÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±ß°Â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢³¤³°¤«¤é¤¹¤ë¤È°Â¤¯Çã¤¨¤ëÆüËÜ¤Î¥·¥¤¥é¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Êµû¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¤ê¾å¤²¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
±§µ×ÄêÃÖÌÖ¡ÊÍ¡Ë¡¡±ºÃ«½ÓÀ²ÂåÉ½
¡Ö¥·¥¤¥éÍÍ¤È¡ÈÍÍ¡É¤òÉÕ¤±¤ë¤°¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤ªµû¤Ç¤¹¡×