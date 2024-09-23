ÉðÂº8¥«·î¤Ö¤êÉüµ¢Àï¤âÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¢¤ë¡ª¡©ÀÄÌÚ¿¿Ìé¡ÖÉðÂºÍÍø¤À¤±¤É¡Ä¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ä¡×
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê41¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿U-NEXT³ÊÆ®µ»¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£27Æü¤Ë¥¿¥¤¤Î¥ë¥ó¥Ô¥Ë¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖONE¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ä81¡×¤ÇÉüµ¢Àï¤ËÎ×¤àK¡Ý1¸µ3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÇISKAÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¡Ê33¡áteam¡¡VASILEUS¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÂº¤Ïº£Ç¯1·î¤ÎÆüËÜÂç²ñ¡ÖONE¡¡165:¡¡Superlek¡¡vs.¡¡Takeru¡×¤Ë¤ÆONE¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ONE¥Õ¥é¥¤µé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦¼Ô¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¡£5¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ãÆ®¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤â¤Î¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¡£°úÂà¼¨º¶¤·¤Ê¤¬¤é¤â»î¹ç¤«¤é6Æü¸å¤ËºÆµ¯¤ò·è°Õ¡£
¡¡8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤ÏONE´üÂÔ¤Î¿·À¤Âå¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È¤ÎÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤¬Â¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ç¾ì¡£ÂåÂØÁª¼ê¤È¤·¤ÆONE¤Ç¤Ï2Àï2KO¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¥¿¥ó¡¦¥¸¥ó¡Ê19¡á¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤ÎÁê¼ê¤Ï¥¤¡¼¥¸¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÂÎ¤Î¾ÃÌ×¤òÉðÂº¤ÎÉÔ°ÂÅÀ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£¡ÖÉðÂºÍÍø¤À¤±¤É¡Ä¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ºÐ¤Ç¤·¤ç¡£33ºÐ¤À¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ¿±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤¢¤ó¤À¤±SNS¤Ë¤Ö¤ó²¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ÎSNSÆ°²è¤Î²¿ÇÜ¤âËèÆü¤Ö¤ó²¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¾ÃÌ×¡¦ÈèÏ«¡¦·ÐÇ¯Îô²½¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÈà¤ò¸«¤ëÅÙ¤ËËè²ó»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤âÉðÂº¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£