¡ÖÄ®ÅÄ¤Î¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ïº£¡¢¹Åç¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÆESPN¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¤¬ßõÎõ¤Ê¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤Ë¸«²ò¡Ö³Î¼Â¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡£¹·î21¡¦22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±Âè31Àá¡£¾¡ÅÀ58¤Ç¼ó°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï»¥ËÚ¤È£°¡Ý£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£Æ±56¤Ç£²°Ì¤Î¹Åç¤Ï²£ÉÍ¤Ë£¶¡Ý£²¤ÇÂç¾¡¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Ä®ÅÄ¤È¹Åç¤Ï¾¡ÅÀ59¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤ë¹Åç¤¬¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡J£±Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤Ë¡¢ÊÆÂç¼ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ØESPN¡Ù¤Ë´ó¹Æ¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌ¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¿¥óµ¼Ô¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡ÖÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ïº£¡¢Àª¤¤¤Å¤¯¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤Ç¡¢¡ÖÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤À¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Ï¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ï¤º¤«£±¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú»ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤â£±»î¹ç¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¼ó°Ì¤È¤Îº¹¤ò£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë½Ì¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤¬¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÎÁª¼êÂàÃÄ¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ì»þ¤Ï£µ°Ì¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿12¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤ò¡¢¤Û¤È¤ó¤É¶ìÏ«¤»¤º¤Ë½Ì¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤ËÈ´·²¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶Í´µª¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹Åç¤Î¹¶·âÎÏ¤ÏÄã²¼¤»¤º¡¢¥¿¥óµ¼Ô¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Èà¤é¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÊ¿¶ÑÆÀÅÀ¤Ï1.8¤«¤é2.6¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤Ï¤ä¤ä¹µ¤¨ÌÜ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´°Á´¤ËÆ±Åù¤ÎÂåÌò¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë£·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤Î¸½ºß¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤È¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤Î¸µ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ëÈà¤Î³ÍÆÀ¤Ï¡¢¸«»ö¤Ê°ì¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶á²ÃÆþ¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Î¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Ñ¥·¥¨¥ó¥·¥¢¤Ç¡¢Èà¤âÆ±ÍÍ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£²áµî¤Ë¥Ý¥ë¥È¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡ÚPHOTO¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡¤È¤ê¤ï¤±FW¿Ø¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥·¥¨¥ó¥·¥¢¤Î³ÍÆÀ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¸Ø¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥ô¥£¥¨¥¤¥é¤¬Í£°ì¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢°µ¾¡¤·¤¿¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ç¤Ï¥Ô¥¨¥í¥¹¡¦¥½¥Æ¥£¥ê¥¦¤ò¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¸òÂåÁª¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤µ¤¨¤¢¤ë¡×
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼éÈ÷¿Ø¤ä¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬³Î¼Â¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë£³ÅÙ¤ÎJ£±À©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¹Åç¤Ï¡¢2015Ç¯°ÊÍè¤Î´¿´î¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤«¡£¥¿¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´ñÀ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê£·»î¹ç¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï2024Ç¯¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤Î¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£½µÅÚÍËÆü¤Î¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¤«¤é¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¡¡¼¡Àá¡¢28Æü¤Ë¼ó°Ì¹Åç¤È£²°ÌÄ®ÅÄ¤¬·ãÆÍ¡£Äº¾å·èÀï¤ÎÉñÂæ¤Ï¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡J£±Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤Ë¡¢ÊÆÂç¼ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ØESPN¡Ù¤Ë´ó¹Æ¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌ¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¿¥óµ¼Ô¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡ÖÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ïº£¡¢Àª¤¤¤Å¤¯¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤Ç¡¢¡ÖÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤À¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤¬¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÎÁª¼êÂàÃÄ¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ì»þ¤Ï£µ°Ì¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿12¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤ò¡¢¤Û¤È¤ó¤É¶ìÏ«¤»¤º¤Ë½Ì¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤ËÈ´·²¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶Í´µª¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹Åç¤Î¹¶·âÎÏ¤ÏÄã²¼¤»¤º¡¢¥¿¥óµ¼Ô¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Èà¤é¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÊ¿¶ÑÆÀÅÀ¤Ï1.8¤«¤é2.6¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤Ï¤ä¤ä¹µ¤¨ÌÜ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´°Á´¤ËÆ±Åù¤ÎÂåÌò¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë£·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤Î¸½ºß¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤È¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤Î¸µ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ëÈà¤Î³ÍÆÀ¤Ï¡¢¸«»ö¤Ê°ì¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶á²ÃÆþ¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Î¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Ñ¥·¥¨¥ó¥·¥¢¤Ç¡¢Èà¤âÆ±ÍÍ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£²áµî¤Ë¥Ý¥ë¥È¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡ÚPHOTO¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡¤È¤ê¤ï¤±FW¿Ø¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥·¥¨¥ó¥·¥¢¤Î³ÍÆÀ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¸Ø¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥ô¥£¥¨¥¤¥é¤¬Í£°ì¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢°µ¾¡¤·¤¿¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ç¤Ï¥Ô¥¨¥í¥¹¡¦¥½¥Æ¥£¥ê¥¦¤ò¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¸òÂåÁª¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤µ¤¨¤¢¤ë¡×
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼éÈ÷¿Ø¤ä¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬³Î¼Â¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë£³ÅÙ¤ÎJ£±À©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¹Åç¤Ï¡¢2015Ç¯°ÊÍè¤Î´¿´î¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤«¡£¥¿¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´ñÀ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê£·»î¹ç¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ï2024Ç¯¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤Î¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£½µÅÚÍËÆü¤Î¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¤«¤é¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¡¡¼¡Àá¡¢28Æü¤Ë¼ó°Ì¹Åç¤È£²°ÌÄ®ÅÄ¤¬·ãÆÍ¡£Äº¾å·èÀï¤ÎÉñÂæ¤Ï¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô