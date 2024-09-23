Î¢¶â´ØÍ¿¤Î¡ÖÂçÊªµÄ°÷¡×Áªµó¶è¤ËÂÐÎ©¸õÊäÍÊÎ©¤Ø¡¡Î©·û¡¦ÌîÅÄ¿·ÂåÉ½
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¿·ÂåÉ½¤Ï23Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÍ¸¢¼Ô¤ËÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Î¢¶â»ö·ï¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë°ÂÇÜÇÉ¡¢Æó³¬ÇÉ¤Î¡ÖÂçÊªµÄ°÷¡×¤ÎÁªµó¶è¤ËÂÐÎ©¸õÊä¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Î¾ÜÊó¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ú°ÂÉô»ÖÈÁ»Ò¡Û
¡Ú¿Þ¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÛÎ©·ûÂåÉ½Áª¤Î¤·¤¯¤ß
¡¡¡½¡½ÂåÉ½Áª¤ò·Ð¤Æ¤É¤¦ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£
¡¡¢¡¡ÊÎ©¸õÊä¤·¤¿¡Ë4¿Í¤Ë¤ÏÀ¯ºö¾å¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢17Æü´ÖµÄÏÀ¤·¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ÎÇØ·Ê¤ò¸ß¤¤¤ËÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£¿·¤¿¤Ë³Ø¤ó¤À´ÑÅÀ¤Ê¤É¤âÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¯ºö¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½Â¾¤ÎÌîÅÞ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£
¡¡¢¡ÌÀÆü¤Ï¹ü³Ê¿Í»ö¤Ê¤É¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÀ¿°Õ¤¢¤ëÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£·ë²Ì¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÐÏÃ¤ò¡¢À¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡½¡½¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤òµá¤á¤ëÅÞÆâ³°¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¢¡¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÏÀô¡Ê·òÂÀ¡ËÂåÉ½¤Î²¼¤Î¡Ö¼¡¤ÎÆâ³Õ¡×¤ÇºòÇ¯³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤ò»ä¤Ï¡ÊÂåÉ½Áª¤Ç¡Ë¸øÌó¤È¤·¤Æ¿½¤·¾å¤²¤¿¡£¿©ÎÁÉÊ¤Î¡ÊÀÇÎ¨¡Ë¥¼¥í¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ÏÃ¤â¡ÊÂ¾¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¼çÄ¥¤Ç¡Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤À¡£¤¿¤ÀÅöÌÌ¡¢Êª²Á¹â¤ËÄÂ¶â¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢µÞ¤¤¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤ÏµëÉÕ¤¬Âç»ö¡£¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤¬¤¢¤ë¡£ºâ¸»ÏÀ¤ò´Þ¤á¡¢À©ÅÙÀß·×¤ÎµÄÏÀ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½¼¡´ü½°±¡Áª¤ÎµÄÀÊÌÜÉ¸¤Ï¡£
¡¡¢¡¼«¸ø²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÌîÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÀïÎ¬¤À¡£
¡¡¡½¡½¡Ö·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤À¯¼£¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿µìÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤Æ¤Ä¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¢¡À¯¸¢¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤«¤é12Ç¯¤¿¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç²áµî¤ÎÈ¿¾Ê¤¬¤¢¤ë¡£°ìÅÙ·è¤á¤¿¤³¤È¤ËÈ¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤«¤¤¤¦À¯¼£Ê¸²½¤Ï¿ïÊ¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¡½¡½¸õÊä¼ÔÄ´À°¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡£
¡¡¢¡¡ÊÂ¾ÅÞ¤È¤Î¸õÊä¼ÔÄ´À°¸ò¾Ä¤Ç¡Ë¤¦¤Á¤À¤±¸õÊä¼Ô¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤éÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬ÍÊÎ©¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤ÎÊý¤¬»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅöÁª¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡½¡½ÌîÅÄ»á¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ê¤É¤Ï¼«Ì±¤È»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤¦ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£
¡¡¢¡ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÏÌÀ³Î¤Ë°ã¤¦¡£¡Ê»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î°ìÉô¤À¤±¤À¡£¥«¥Í¤ò¤«¤±²á¤®¤ëÀ¯¼£¤Ë¤Ï¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À¤½±À©¸Â¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¡¢Á´Á³¼«Ì±¤È°ã¤¦¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½ÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£
¡¡¢¡ÇÀ¶È¼Ô¤Î¸º¾¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐºö¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎáÏÂÈÇ¤Î¹ñÎ©ÇÀ¶È¸ø¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤ÈÂåÉ½Áª¤ÇÄó°Æ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¡Ö¼¡¤ÎÆâ³Õ¡×¤ÇµÄÏÀ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¡Ê¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¡Ë¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Í¤¸¤ì¹ñ²ñ¡£¡Ê¤Í¤¸¤ì¹ñ²ñ¤ÇË¡°Æ¤òÄÌ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ë³ÕµÄ·èÄê¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢Í½»»¤ÎÁý¸º¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦À°Íý¤ò¼¡¤ÎÆâ³Õ¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤Ë¤É¤¦Î×¤à¤«¡£
¡¡¢¡»ä¤Ë¤Ê¤¤ºþ¿·´¶¤ò¹ü³Ê¿Í»ö¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ì¤Ä½ÅÍ×¤Ê´ÑÅÀ¤À¡£
¡¡¡½¡½¼¡´ü½°±¡Áª¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡£
¡¡¢¡¤Þ¤º¤ÏÎ¢¶â¤ÎÂçÊªµÄ°÷¡£°ÂÇÜÇÉ¡¢Æó³¬ÇÉ¤Î´´Éô¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤Á¤Ã¤ÈÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áªµó¶è¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤Þ¤ºËä¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢Í¸¢¼Ô¤ËÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¡£