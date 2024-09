シンガー・ソングライターの藤井風が、12月14日に韓国の高尺(コチョク)スカイドーム(最大16744人収容)でコンサート「Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in SEOUL」の開催を発表。全席完売したと23日、公演を主催するTAKIELが発表した。



【写真】藤井風の韓国公演が全席完売したと主催社が発表

同社は20日にチケット販売をオープンした直後に「全席が完売した」と発表。藤井風は日本アーティストとして、初めて高尺スカイドームで公演を行う。藤井は2023年6月、光云(クァンウン)大学東海文化芸術館で「Fujii Kaze and the piano Asia Tour in Seoul」を開催しており、今回の2度目の来韓公演は、チケット予約開始前から韓国ファンの期待を集めていた。



そして迎えたチケット発売日、Xの韓国リアルタイムトレンド1位には、ハングルで「藤井風」が浮上。SNSやオンラインコミュニティーで、来韓公演に関するポジティブなコメントが相次ぐなど、熱い反応を見せた。



藤井風は8月24日、25日に日産スタジアムでコンサートを行い、14万人を動員。現在、日本で最もホットなシンガー・ソングライターの一人として知られる。



藤井は10月26日のシンガポールを皮切りに、11月にクアラルンプール、バンコク、台北、ジャカルタ、12月に香港、マニラ、ソウルと、アジアツアーに乗り出す。



(よろず~ニュース・椎 美雪)