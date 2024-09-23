¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > Ìîµå¥Ë¥å¡¼¥¹ ¡Ú£²£´Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¡½À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé ¡Ú£²£´Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¡½À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé 2024Ç¯9·î23Æü 20»þ0Ê¬ ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¼Ì¿¿³ÈÂç ¡¡¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Û¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¡½À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¡Ê£±£¸»þ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡Ú³ÚÅ·¡ÛÅÄÃæ¾¤¬º£µ¨½é¤Î£±·³¹çÎ®¡¡¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡£²£¸Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀïÀèÈ¯¤Ø ¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¡¢µ¯»à²óÀ¸¤ÎµÕÅ¾£²¥é¥ó¡¡£·Ç¯ÌÜ¤ÇÄÌ»»£²£²£³¹æ¤ÏÀ¶¸¶ÏÂÇîÄ¶¤¨ÎòÂå£±°Ì ¡ÚÀ¾Éð¡ÛÀ¾¸ýÊ¸Ìé£²·³´ÆÆÄ¤ËÍèµ¨¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤Í×ÀÁ¤Ø