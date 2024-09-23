Î©·û¿·ÂåÉ½¤ËÌîÅÄ¸µÁíÍý¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÈÌ±¼ç²¦¹ñ°¦ÃÎ¡É¤ÎµÄ°÷¤Ï¡ÖÀéÍÕ¸©µÄ¤Î·Ð¸³¡×¤Ë´üÂÔ´ó¤»¤ë
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿·ÂåÉ½¤ËÌîÅÄ¸µÁíÍý¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖÌ±¼ç²¦¹ñ°¦ÃÎ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤ÎÃÏÊý¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤«¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÅÄ»á¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿·ÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ÎÃÏÊý¤ÎµÄ°÷¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°¦ÃÎ¸©µÄ²ñ¤ÎÌÄ³¤¹¯ÍµµÄ°÷¤ÏÌîÅÄ»á¤¬¤«¤Ä¤ÆÀéÍÕ¸©¤Ç¸©µÄ²ñµÄ°÷¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿½½Ç¯¤âÃÏ¸µ¤Î±Ø¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½¦¤¤¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò±ÊÅÄÄ®¤ÇÂåÊÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î4¿Í¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍ£°ìÃÏÊý¼«¼£ÂÎµÄ°÷¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤â´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ ÌÄ³¤¹¯Íµ °¦ÃÎ¸©µÄ¡Ë
ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ç¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¡ÖÌ±¼ç²¦¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿°¦ÃÎ¸©¡£
ÌîÅÄ¿·ÂåÉ½¤Î¤â¤È¤ÇÀï¤¦¡Ö¾¡»»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï―¡£
¡ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¤ËÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤òÁíÁªµó¤ÎÁ°¤Ë²¿²ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤¤¤ÞÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁíºÛ¸õÊä¤ÎÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ËÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë»õ¤¬¤æ¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ»Ù»ýÎ¨¤â¾å¸þ¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤Ê¤ó¤À¤È¡¢Â¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ ÌÄ³¤¹¯Íµ °¦ÃÎ¸©µÄ¡ËÀ¯¼£³Ø¤ÎÀìÌç²È¡Ö¿·ÁíÍý¡¦¿·ÁíºÛ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊý¤¬ÍÍø¤Ë±¿¤Ö²ÄÇ½À¡×
ÌîÅÄ»á¤¬¿·ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡©
¡Ö¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤ÎÃæ¤«¤é¤â¡¢É¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤ÐÁªµó¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤½¤¦¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÅÞ¤ÎÁÈ¿¥¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤¿·Á¤ÇÉ¼¤ò½¸¤áÅöÁª¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³Ø ¿¹Àµ ¶µ¼ø¡Ë
27Æü¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤±¤ì¤Ð10·î²¼½Ü¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥«·î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿·ÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡¢¿·Æâ³Õ¤Î(ÁÈ³Õ)¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤ä¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬ËäË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ç²¾¤ËÁªµó¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿·ÁíÍý¡¦¿·ÁíºÛ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊý¤¬ÍÍø¤Ë±¿¤Ö²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê¿¹Àµ¶µ¼ø¡Ë¿È¶á¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁªÂò»è¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×
¡ÉÀ¯¸¢¸òÂå¡É¤ò¤á¤¶¤¹¤Ë¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë¿È¶á¤Ê¡¢·Êµ¤¤äÊ¡»ã¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÌäÂê¤ÇÁªÂò»è¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁªÂò»è¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤«¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢º£¤½¤¦¤·¤¿ÁªÂò»è¤¬½½Ê¬¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîÅÞ¤¬º£ÅÙ¤ÎÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¼¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ï¡¢°ì¤ÄÂç¤¤ÊÃíÌÜÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê¿¹Àµ¶µ¼ø¡Ë