´Ú¹ñ¤Ë¿Íºà´íµ¡¡¢²áµî5Ç¯¤Ë9Ëü¿Í¤¬¹ñÎ©Âç³Ø¤ò¼«¼çÂà³Ø¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2024Ç¯9·î20Æü¡¢´Äµå»þÊó¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÊóÆ»¤ò´ð¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤Ç²áµî5Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë9Ëü¿Í°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤¬¼«¼çÂà³Ø¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
´Ú¹ñ±Ñ»ú»æ¥³¥ê¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç´Ú¹ñ¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤ò¼«¼çÂà³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤Ï9Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï¼óÅÔ·÷¤ÎÂç³Ø¤ÎÃæÂà¼Ô¤¬8Ëü4521¿Í¡¢¥½¥¦¥ë¤Èµþµ¦ÃÏ°è¤«¤é¤Ê¤ë¼óÅÔ·÷¤ÎÂç³ØÃæÂà¼Ô¤¬5499¿Í¤Ç¡¢ÃÏÊý¹ñÎ©Âç³Ø¤ÎÃæÂà¼Ô¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±ÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÃÏ°è¤Î¶Ñ¼Á¤ÊÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³ÆÃÏ°è¤ËÃæ¿´µòÅÀÂç³Ø¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î³ØÀ¸¤¬¥½¥¦¥ë¤ä¿ÎÀî¡¢µþµ¦Æ»¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÉô¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊýÂç³Ø¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¿êÂà¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬»ÔÌ±¤äÀìÌç²È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎæÆîÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢21Ç¯¤ËÁ´¹ñ9¥«½ê¤ÎÃÏÊýµòÅÀ¹ñÎ©Âç³ØÃæ4ÈÖÌÜ¤ËÃæÂàÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿·ÄËÌÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢Âà³ØÍýÍ³¤ÎÂçÈ¾¤¬¼óÅÔ·÷¤ÎÂç³Ø¤Ø¤ÎÅ¾Æþ¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷½¸Ãæ¸½¾Ý¤¬¸²ºß²½¤·¡¢ÃÏÊý¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤äÃÏÊý¤Î¿Íºà´íµ¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÆîÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â¤¤ÃæÂàÎ¨¤ÏÃÏÊýÂç³Ø¤Î¶µ°é¿å½à¤ä³ØÀ¸ËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èó¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¸ÛÍÑ¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¹ÔÀ¯¤â³ØÀ¸¤Î³Ø¶È°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê³Æ¼ï½õÀ®À¯ºö¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÌ±ÆüÊó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬´Ú¹ñ¹ñÎ©Âç³Ø¤ÎÃæÂàÎ¨¾å¾º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºß¹»À¸¤Î1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¶µ°é¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶µ°é¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¡¢¶µ°é´ØÏ¢¤ÎÊ¡Íø¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Éé¤Î½Û´Ä¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¹ñ¤¬´ØÏ¢À¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤ÆÃÏÊýÂç³Ø¤Î¼«¸Ê²þ³×¤òÂ¥¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë