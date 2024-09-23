»³ËÜÍ³¿ 3²ó5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ ¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¸åºÇÂ¿¤Î3»Íµå Éüµ¢¸å½é¾¡Íø¤È¤Ê¤ë7¾¡ÌÜ¤ªÍÂ¤±
»³ËÜÍ³¿ PHOTO:Getty Images
¡ã2024Ç¯9·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡ËMLB ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ÂÐ ¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥ー¥º ¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡ÚÆ°²è¡Û»³ËÜÍ³¿¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×ÆÈÀê¹ðÇò178cm¤ÇMLBÁª¼ê¤ÎÈëÌ©
»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥ー¥º¤È¤Î3Ï¢Àï¤ÎºÇ½ªÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£
²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¸å3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬À©µå¤Ë¶ì¤·¤ß3²ó79µå¤òÅê¤²¤Æ5°ÂÂÇ¡¢4¼ºÅÀ¡¢¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¸åºÇÂ¿¤Î3»Íµå¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¹ßÈÄ¡¢Ì£Êý¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç¡¢¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÀèÈ¯»³ËÜ¤Ï½é²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¤ò´ÊÃ±¤Ë±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤â¡¢2ÈÖ¥Èー¥Ðー¡¢3ÈÖ¥Þ¥¯¥Û¥Þ¥ó¤ËÏ¢ÂÇ¤òµö¤¹¡£
4ÈÖ¥È¥°¥ê¥¢¤Î2µåÌÜ¤ËË½Åê¡¢¤½¤Î¸å»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¤¤¤Ê¤ê°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç5ÈÖ¥í¥¸¥ãー¥¹¤Î¥»¥«¥ó¥É¶¯½±¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò¥»¥«¥ó¥É¤Î¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃÆ¤¤¤Æ2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë2¼ºÅÀ¤òµö¤¹¡£
Â³¤¯6ÈÖ¥Ò¥ê¥¢ー¥É¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤Æ¡¢°ì»àËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Á¤¬Â³¤¯¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç7ÈÖ¥¸¥çー¥ó¥º¤ò°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤¬¡¢3ÎÝ¤«¤é¥È¥°¥ê¥¢¤¬¥Ûー¥à¤ËÊÖ¤ê3¼ºÅÀÌÜ¤òµö¤¹¡£
2²óÉ½¤ÏÀèÆ¬¤Î9ÈÖ¥°¥Ã¥È¥Þ¥ó¤«¤é¤³¤Î»î¹ç1¤ÄÌÜ¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Â³¤¯1ÈÖ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¡£
3²óÉ½¤ÏÀèÆ¬¤Î¥È¥°¥ê¥¢¤«¤é¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤¬¡¢5ÈÖ¥í¥¸¥ãー¥¹¤Ë¥ì¥Õ¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢2¥¢¥¦¥È¸å¤Ë7ÈÖ¥¸¥çー¥ó¥º¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤Æ4¼ºÅÀÌÜ¡£
»³ËÜ¤Ï3²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿6²ó90µå¤Ë¤ÏÅþÃ£½ÐÍè¤º¡¢Éüµ¢¸å¤Î½é¾¡Íø¤È¤Ê¤ë7¾¡ÌÜ¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£