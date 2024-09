EXO ¥Á¥§¥ó¡¢½é¤Î¥½¥í¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÌ¤È¯É½¶Ê¤òÈäÏª¡ª¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ä¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡×

EXOのチェンが、初のソロファンコンサート「Beyond the DOOR in Seoul」を成功裏に終えた。9月21日〜22日に同徳(トンドク)女子大100周年記念館で開催されたチェンのファンコンサートは、落ち着いた雰囲気の中、5月に発売した4thミニアルバム「DOOR」のタイトル曲である「Empty」と収録曲「Dandelion」で始まった。感性的なボーカルで、コンサートを訪れたファンに深い歌声を届けた彼は「僕が皆さんよりこの瞬間を望んでいたのかもしれない。皆さんに本当に伝えたい言葉が込められた楽曲だ。その言葉を伝えたくてこの2曲で始めた」と挨拶の言葉と共にオープニング曲に2曲を選んだ理由を語った。

その後、彼は「Remember」「PLAYLIST」「Fall In Love Again」「Starlight」など、4thミニアルバムの全ての収録曲と「I Don't Even Mind」「Hold you tight」「Beautiful goodbye」「Shall we?」など、過去のヒット曲を次々と披露。さらに、「Don't Remember」「Everytime」「Best Luck」など人気を博したドラマのOST(挿入歌)まで感動的なライブステージを披露し、特別な時間を届けた。そして、発表予定の新曲「Love you」を披露し、深い印象を残した。彼は同曲について「ファンの皆さんに愛しているということを直接表現できる場所がなかったので、誰よりも先に皆さんにお聞かせしたかった」と伝えた後、また別の新曲の一部分をサプライズ公開し、期待を高めた。彼は感動のライブステージだけでなく、“曲名当てゲーム”を通じて多様なアイテムを着用し、笑いを誘った。また、これまでファンに伝えきれなかった本心を込めた映像などを通じて、ファンとより近くで交流した。2時間ほどファンと有意義な時間を過ごした彼は「僕たちだけの世界で、一緒に過ごしたこの時間がとても幸せだと思う。皆さんが、親しみやすく感じられるよう努力する」と初のソロファンコンサートの感想を語った。ファンコンサート「Beyond the DOOR in Seoul」を成功裏に終えた彼は、10月25日の台湾・台北を皮切りに、11月2日にタイ・バンコク、8日にマレーシア・クアラルンプール、23日にフィリピン・マニラでアジアツアーを続けていく予定だ。