·»Äï¤Ç¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â18²¯±ßÄ¶¤¨ ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¦¼Äºê·»Äï¤ÎÈëÌ©¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Û¤Î¤Ü¤Î¡×
¡¡¤É¤Á¤é¤âÄ¶°ìÎ®¤Ë¤·¤ÆÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¡£¼Äºê¸µ»ÖÁª¼ê¡¦¼Äºê¿Î»ÖÁª¼ê¤Ï¡¢·»Äï¤Ç¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â³Û¤¬18²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤À¡£9·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¡Ö¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼³«ËëSP YOUNG TAG BATTLE¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼Äºê·»Äï¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼Äºê·»Äï¤ÎÈëÌ©¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Û¤Î¤Ü¤Î¡×
¡¡ÅöÈÖÁÈ¤Ï¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î3¿Í¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢ABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¾ß·Í³²Æ¤¬¿Ê¹Ô¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÃ´Åö¡£ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ç¤Ï¥¯¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤Î1¤Ä¤¬¡Ö¿Î»ÖÁª¼ê¤Ï¡¢Æó¿Í¤Ç¡»¡»¤¹¤ë»þ¤Ï¸µ»ÖÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò¡»¡»¤È¸Æ¤Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¼ã¼ê¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶âµûÈÖÄ¹¤Î2¿Í¤Ï¡Ö¥¢¥ß¡¼¥´¤¹¤ë»þ¤Ï½¤Æó¤È¸Æ¤Ö¡×¤ÈÂç´îÍø²óÅú¡£¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤È¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¤Î¡È¼¡À¤Âå¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¿¥Ã¥°¡É¤Ï¡ÖÆó¿Í¤Ç¿©»ö¤¹¤ë»þ¤ÏºâÉÛ¤È¸Æ¤Ö¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤ªÆó¿Í¤Ï¹Á¶è¤È¤«¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©È¯ÁÛ¤¬¹Á¶è´ó¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢Àµ²ò¼Ô¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡ÖÆó¿Í¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤à»þ¤Ï¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ö¡×¡£¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¸µ»ÖÁª¼ê¡×¡Ö¿Î»ÖÁª¼ê¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¡Ö¤¨¡¼¡¢²¿¤³¤ì¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Û¤Î¤Ü¤Î¤¹¤ë¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿BOATRACE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë