SUPER JUNIOR ¥½¥ó¥ß¥ó¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤Ë¡ÄÏÓ¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤ëÂ©»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
SUPER JUNIOR¤Î¥½¥ó¥ß¥ó¤¬°é»ùÃæ¤Î¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Èà¤Ï23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â©»Ò¤ò¿²¤«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥Ý¥Ý¡ÊÂÛÌ¾¡Ë¤È»Ï¤Þ¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥É¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¥½¥ó¥ß¥ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤È°ì½ï¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â©»Ò¤òÂçÀÚ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¹¬¤»¤ÊÉã¿Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤é¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡¢¥Ý¥Ý¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥Ý¥Ý¡×¡Ö¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ë¿Æ»Ò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
2014Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤Î¥¥à¡¦¥µ¥¦¥ó¤È·ëº§¤·¤¿Èà¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¡¢·ëº§¤«¤é10Ç¯¤ÇºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£9·î13Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¦SUPER JUNIOR ¥½¥ó¥ß¥ó¤¬¥Ñ¥Ñ¤Ë¡ª·ëº§10Ç¯¤Ç¥¥à¡¦¥µ¥¦¥ó¤¬Âè1»Ò¤ò½Ð»º
¡¦SUPER JUNIOR ¥½¥ó¥ß¥ó¡¢¥È¥í¥Ã¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYO․YO․YO․¡×MV¤ò¸ø³«¡Ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤
Èà¤Ï23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â©»Ò¤ò¿²¤«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥Ý¥Ý¡ÊÂÛÌ¾¡Ë¤È»Ï¤Þ¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥É¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¥½¥ó¥ß¥ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤È°ì½ï¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â©»Ò¤òÂçÀÚ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¹¬¤»¤ÊÉã¿Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤é¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡¢¥Ý¥Ý¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥Ý¥Ý¡×¡Ö¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ë¿Æ»Ò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
2014Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤Î¥¥à¡¦¥µ¥¦¥ó¤È·ëº§¤·¤¿Èà¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¡¢·ëº§¤«¤é10Ç¯¤ÇºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£9·î13Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¦SUPER JUNIOR ¥½¥ó¥ß¥ó¤¬¥Ñ¥Ñ¤Ë¡ª·ëº§10Ç¯¤Ç¥¥à¡¦¥µ¥¦¥ó¤¬Âè1»Ò¤ò½Ð»º
¡¦SUPER JUNIOR ¥½¥ó¥ß¥ó¡¢¥È¥í¥Ã¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYO․YO․YO․¡×MV¤ò¸ø³«¡Ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤