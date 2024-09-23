¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¶ÛµÞÁö¹ÔÃæ¤Î¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤Î½÷À­¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í³ÆÌ³¸¶»Ô±­¾Â»°¥ÄÃÓÄ®¤Î¹ñÆ»21¹æ¤Ç¡¢42ºÐ¤Î¾ÃËÉ»Î¤¬±¿Å¾¤·À¾¹Ô¤­¤Î¼ÖÀþ¤òµÕÁö¤·¤Æ¶ÛµÞÁö¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤¬¡¢È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤ò±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤Î½÷À­¤¬Æ¬¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤Ï¡Ö¥È¥¤¥ì¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µß½õÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ëµß½õ³èÆ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£