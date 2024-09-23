ÍÂ¼²Í½ã¡¢°ËÆ£º»è½¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ä¡Ö2024Ç¯²Æ¥É¥é¥Þ¡×±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦½÷ÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢1°Ì¤Ï¡©
¡¡2024Ç¯7·î´ü¡Ê²Æ¥É¥é¥Þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSnow Man¡×¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¼ç±é¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢Ëè½µ·îÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ä¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¾Ç¯´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÊÄ«¥É¥é¡Ë¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤¬9·î23Æü¤«¤éºÇ½ª½µ¡ÊÂè26½µ¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¥¦¥§¥Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖTV¥Þ¥¬¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëWonderSpace¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢¡Ö2024Ç¯²Æ¥É¥é¥Þ¤Ç±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦½÷ÀÇÐÍ¥¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï9·î10¡Á11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷100¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀäË¾¤È¤«¶ìÇº¤È¤«¶¸µ¤¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë±éµ»¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î½÷À¤ÎÆâÌÌ¤òÉ½¤¹¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡ÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¡ª¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ÎÌò¤òÈà½÷°Ê¾å¤Ë±é¤¸ÀÚ¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡Êsuisui50¡Ë¡×¡¢¡Ö15Ç¯ÉÔÎÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿ºÊ¤È¤¤¤¦Ìò¤Î±éµ»¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£½é¤á¤ÎÍ¥¤·¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤«¤éÉÔÎÑ¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤ÎÈá¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢Éü½¬¤ò·è°Õ¤·¤Æ¶¸µ¤Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¤«¤Ê¤ß¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè2°Ì¤Ï¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ä¡¢²û¤Î¿¼¤µ¤¬¤¹¤´¤¯¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ì¥¤¤Ê¤Î¤ËÅ·Á³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢»Ð¸æÈ©¤Ê¤È¤³¤í¤â°ìÀÚ·ùÌ£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤ËÈà½÷¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÌò¤À¤È»×¤¦¡Ê¥Á¥¯¥¿¥¯¥¿¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤ÇÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê¤È¤³¤í¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥¤Ç¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È»×¤¤ÉÕ¤¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂÏÇ¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤Æ¤ó¤È¤è¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè1°Ì¤ÏÍÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤Êý¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»¤¬¥Ô¥«¥¤¥Á¡¢²£´é¤ÎÈþ¤·¤¤¤³¤È¡¢ÎÞ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¿´¤´¤ÈÄÏ¤Þ¤ì°ì½ï¤ËÎÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´é¤À¤±¤Ç´¶¾ð¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤½¤ó¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡Ê¤¢¤«¤Í¡Ë¡×¡¢¡ÖÈá¤·¤¤²áµî¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ»þÀÞÎÞ¤¬¼«Á³¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤êÉ½¾ð¤À¤±¤Ç´¶¾ð¤ò¸ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤¿¤á¡Ê¤¤¤È¡Ë¡×¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°ºî¤¬Á¡ºÙ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌò¤Î¤Õ¤Ó¤ó¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤è¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¤·¤¯¡¢¤Ç¤â¿É¤¤Î©¾ì¤ÎÌò¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¿Ä¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¥Ò¥«¥ê¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£