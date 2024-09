QWER¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖMy Name Is Malguem¡×MV¸ø³«¡ÄÀÄ½Õ±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤ËÃíÌÜ

バンドQWERが、2ndミニアルバムでカムバックした。本日(23日)18時、QWERは2ndミニアルバム「Algorithm's Blossom」を発売し、タイトル曲「My Name Is Malguem」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオは、ヒナの笑顔から始まり、花を媒介にした4人のメンバーの日常が早いスピードで描かれている。まるで一本の青春映画を観ているような感性的なシーンが交差し、目を引く。軽快なバンドサウンドと清々しい歌声も印象的だ。

タイトル曲「My Name Is Malguem」は、ピアノとギターの調和が魅力的な楽曲で、希望に満ちたメッセージを込めた歌詞が特徴だ。(G)I-DLEのソヨンが作詞・作曲・編曲に参加し、QWERとの相乗効果を発揮している。「Algorithm's Blossom」は、QWERが一つのグループとして新たに運命を切り開いていくストーリーを「アルゴリズムが咲かせた花」というキーワードで表現したアルバムだ。タイトル曲「My Name Is Malguem」をはじめ、「INTRO」「偽アイドル」「愛そう」「ランニング」「さよなら、私の悲しみ」「こだま」「OUTRO」まで、メンバーたちの音楽的な成長が盛り込まれた8曲が収録された。