Æü¸þºä46»Í´üÀ¸¡È¤ª»Ð¤µ¤ó¥È¥ê¥ª¡É¤Î´Ø·¸À¤È¤Ï¡©Ê¿ÈøÈÁ²Æ¡¦»³²¼ÍÕÎ±²Ö¡¦Ê¿²¬³¤·î¤¬¸ì¤ë¡Ö¿®Íê¡×¡Ú¡Ö¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×Ï¢ºÜVol.3¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/23¡Û¡Ú»Í´üÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.3¡§Ê¿ÈøÈÁ²Æ¡¦»³²¼ÍÕÎ±²Ö¡¦Ê¿²¬³¤·î¡Û
Æü¸þºä46¤Î»Í´üÀ¸¤¬¡¢10·î25Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¤ËÁ´°÷¤Ç½Ð±é¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï»Í´üÀ¸11¿Í¤ò3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø·¸À¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Vol.3¤ÏÊ¿ÈøÈÁ²Æ¡Ê21¡Ë¡¢Ê¿²¬³¤·î¡Ê22¡Ë¡¢»³²¼ÍÕÎ±²Ö¡Ê21¡Ë¤Î3¿Í¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46»Í´üÀ¸¡¢À©Éþ»Ñ¤ÇÈþµÓÈäÏª
º£ºî¤Ë¤Ï¡¢±éµ»½éÄ©Àï¤ÎÆü¸þºä46»Í´üÀ¸11¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ´Å§¡£Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤¬¼ç±é¤È¤·¤Æ±Ç²è¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢Åìµþ¤òË¬¤ì¤¿½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡½ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢Ê¿Èø¤µ¤ó¡¢Ê¿²¬¤µ¤ó¡¢»³²¼¤µ¤ó¤Î¡È¤ª»Ð¤µ¤ó¥Á¡¼¥à¡É ¤Ç¤¹¡ª3¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³²¼¡§°ÊÁ°¡¢»ä¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤³¤Î3¿Í¤ò¡Ö¤Ï¤ë¤Û¤Î¤ß¤Ä¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¥È¥ê¥ª¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¥È¥ê¥ª¡×¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª²þ¤á¤Æ¡¢º£ºî¤ò±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¿Èø¡§»ä¤¬±é¤¸¤ë²ÖÎ¤¿¼Àã¡Ê¤Ï¤Ê¤µ¤È¡¦¤ß¤æ¤¡Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌòÊÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤È¤«¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¼«¿È¤â¤º¤Ã¤ÈÅìµþ¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¡¦Ä»¼è¸©¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìò¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Á³ÂÎ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ »Í´üÀ¸11¿Í¤Ç±Ç²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¿´¶¤Ï¡©
»³²¼¡§¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤¿¤ê¡¢Áö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËÁÇ¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªµ´¤´¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âè£²¤ÎÀÄ½Õ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ£¤ï¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡ÈÀÄ½Õ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª
»³²¼¡§¡ÈÀ©Éþ¤Ç³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡ÖÀÄ½Õ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬³ØÀ¸»þÂå¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢»ä¤ÏÀÐÄÍàöµ¨¡¢À¶¿åÍý±û¡¢µÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¤ÈÆ±¤¸ÈÉ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ªµÕ¤Ë¡¢»£±Æ¤Ç¶ìÀï¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿²¬¡§±éµ»¤Ï¼«Á³¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼«Á³¤¹¤®¤ë¤È±ÇÁü¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤À¤±Âç¤¤¯É½¸½¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢´ÆÆÄ¤È»î¹Ôºø¸í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤±öÇß¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¥È¥ê¥ª¡×¤Î3¿Í¤Ï¡¢»Í´üÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ê¿²¬¡§¤³¤Î3¿Í¤Ï°ì±þÇ¯¾å¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢1ÈÖ¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Î»£±Æ´ü´ÖÃæ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð´é¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Ç¯²¼ÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡¦ÃÝÆâ´õÍèÎ¤¡¦Æ£Öº²ÌÊâ¡¦ÅÏÊÕè½Æà¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬1ÈÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³²¼¡§¤¢¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡Á¡ª¤â¤¦¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Ê¿Èø¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ÃÆþÅö½é¤«¤é¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¥È¥ê¥ª¡×3¿Í¤Î´Ø·¸À¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿Èø¡§²ÃÆþ¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®ÍêÅÙ¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ê¿²¬¡§¿·¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢²ÃÆþÅö½é¤Ë¤Ç¤¤¿å«¤¬»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
»³²¼¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Í¡¢¿®Íê¤È°Â¿´¤Î²ô¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿´¤¬Èè¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢2¿Í¤Î¤³¤È¤òÀäÂÐ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£µá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ÈÂ²°Ê¾å¡¢±§Ãè¤ÎÍ§Ã£¡ª
Ê¿Èø¡§2¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤é¶²¤í¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¤ËÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡£
»³²¼¡§¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ë¤Ï10Âå20Âå¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¦ÆÉ¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¿²¬¡§¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿Í¤ÈÃý¤ë¤³¤È¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¡¹¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¥³¥Ä¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¶á¤Å¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£»ä¼«¿È¤â³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¿§¡¹¤Ê¿Í¤«¤é¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Û¤É¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡É¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³²¼¡§»ä¤Ï¡Ö¸ÀÎî¡×¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¸ý¤Ë½Ð¤·¤ÆÌÜÉ¸¤ò¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢²¿¤Ç¤â´èÄ¥¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Öº£Æü¤Ï¤³¤±¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤«º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
Ê¿Èø¡§¡ÖÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¯ÈÏ°Ï¤ÎÌ´¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á³ð¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÌ´¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤È»×¤ï¤º¤Ë²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¸½¼Â¤Ë¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÃÀÞ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Î¤³¤È¤Ê¤éÌ´¤Ï³ð¤¦¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
PHOTO¡§ÀÖ±ÑÏ©
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯7·î31Æü¡¿À±ºÂ¡§¤·¤·ºÂ¡¿¿ÈÄ¹¡§157.5cm¡¿½Ð¿ÈÃÏ¡§Ä»¼è¸©¡¿·ì±Õ·¿¡§A·¿
À¸Ç¯·îÆü¡§2002Ç¯4·î9Æü¡¿À±ºÂ¡§¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿¿ÈÄ¹¡§157.5cm¡¿½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡°æ¸©¡¿·ì±Õ·¿¡§A·¿
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯5·î20Æü¡¿À±ºÂ¡§¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿¿ÈÄ¹¡§160.6cm¡¿½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©¡¿·ì±Õ·¿¡§O·¿
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
Æü¸þºä46¤Î»Í´üÀ¸¤¬¡¢10·î25Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¤ËÁ´°÷¤Ç½Ð±é¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï»Í´üÀ¸11¿Í¤ò3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø·¸À¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Vol.3¤ÏÊ¿ÈøÈÁ²Æ¡Ê21¡Ë¡¢Ê¿²¬³¤·î¡Ê22¡Ë¡¢»³²¼ÍÕÎ±²Ö¡Ê21¡Ë¤Î3¿Í¡£
¢¡Æü¸þºä46»Í´üÀ¸½Ð±é¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù
º£ºî¤Ë¤Ï¡¢±éµ»½éÄ©Àï¤ÎÆü¸þºä46»Í´üÀ¸11¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ´Å§¡£Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤¬¼ç±é¤È¤·¤Æ±Ç²è¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢Åìµþ¤òË¬¤ì¤¿½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢¡Ê¿ÈøÈÁ²Æ¡¦Ê¿²¬³¤·î¡¦»³²¼ÍÕÎ±²Ö¡¢»Í´üÀ¸Á´°÷¤Ç¤Î±Ç²è½Ð±é¤Ë´î¤Ó
¡½ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢Ê¿Èø¤µ¤ó¡¢Ê¿²¬¤µ¤ó¡¢»³²¼¤µ¤ó¤Î¡È¤ª»Ð¤µ¤ó¥Á¡¼¥à¡É ¤Ç¤¹¡ª3¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³²¼¡§°ÊÁ°¡¢»ä¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤³¤Î3¿Í¤ò¡Ö¤Ï¤ë¤Û¤Î¤ß¤Ä¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¥È¥ê¥ª¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¥È¥ê¥ª¡×¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª²þ¤á¤Æ¡¢º£ºî¤ò±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¿Èø¡§»ä¤¬±é¤¸¤ë²ÖÎ¤¿¼Àã¡Ê¤Ï¤Ê¤µ¤È¡¦¤ß¤æ¤¡Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌòÊÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤È¤«¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¼«¿È¤â¤º¤Ã¤ÈÅìµþ¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¡¦Ä»¼è¸©¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìò¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Á³ÂÎ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ »Í´üÀ¸11¿Í¤Ç±Ç²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¿´¶¤Ï¡©
»³²¼¡§¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤¿¤ê¡¢Áö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËÁÇ¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªµ´¤´¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âè£²¤ÎÀÄ½Õ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ£¤ï¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡ÈÀÄ½Õ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª
»³²¼¡§¡ÈÀ©Éþ¤Ç³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡ÖÀÄ½Õ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬³ØÀ¸»þÂå¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢»ä¤ÏÀÐÄÍàöµ¨¡¢À¶¿åÍý±û¡¢µÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¤ÈÆ±¤¸ÈÉ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ªµÕ¤Ë¡¢»£±Æ¤Ç¶ìÀï¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿²¬¡§±éµ»¤Ï¼«Á³¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼«Á³¤¹¤®¤ë¤È±ÇÁü¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤À¤±Âç¤¤¯É½¸½¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢´ÆÆÄ¤È»î¹Ôºø¸í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤±öÇß¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Æü¸þºä46»Í´üÀ¸¡È¤ª»Ð¤µ¤ó¥È¥ê¥ª¡É¤Î´Ø·¸À¤È¤Ï
¡½ ¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¥È¥ê¥ª¡×¤Î3¿Í¤Ï¡¢»Í´üÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ê¿²¬¡§¤³¤Î3¿Í¤Ï°ì±þÇ¯¾å¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢1ÈÖ¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Î»£±Æ´ü´ÖÃæ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð´é¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Ç¯²¼ÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡¦ÃÝÆâ´õÍèÎ¤¡¦Æ£Öº²ÌÊâ¡¦ÅÏÊÕè½Æà¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬1ÈÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³²¼¡§¤¢¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡Á¡ª¤â¤¦¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Ê¿Èø¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ÃÆþÅö½é¤«¤é¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¥È¥ê¥ª¡×3¿Í¤Î´Ø·¸À¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿Èø¡§²ÃÆþ¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®ÍêÅÙ¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ê¿²¬¡§¿·¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢²ÃÆþÅö½é¤Ë¤Ç¤¤¿å«¤¬»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
»³²¼¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Í¡¢¿®Íê¤È°Â¿´¤Î²ô¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿´¤¬Èè¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢2¿Í¤Î¤³¤È¤òÀäÂÐ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£µá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ÈÂ²°Ê¾å¡¢±§Ãè¤ÎÍ§Ã£¡ª
Ê¿Èø¡§2¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤é¶²¤í¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¤ËÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡£
»³²¼¡§¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Æü¸þºä46»Í´üÀ¸¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ë¤Ï10Âå20Âå¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¦ÆÉ¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¿²¬¡§¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿Í¤ÈÃý¤ë¤³¤È¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¡¹¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¥³¥Ä¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¶á¤Å¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£»ä¼«¿È¤â³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¿§¡¹¤Ê¿Í¤«¤é¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Û¤É¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡É¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³²¼¡§»ä¤Ï¡Ö¸ÀÎî¡×¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¸ý¤Ë½Ð¤·¤ÆÌÜÉ¸¤ò¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢²¿¤Ç¤â´èÄ¥¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Öº£Æü¤Ï¤³¤±¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤«º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
Ê¿Èø¡§¡ÖÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¯ÈÏ°Ï¤ÎÌ´¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á³ð¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÌ´¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤È»×¤ï¤º¤Ë²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¸½¼Â¤Ë¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÃÀÞ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Î¤³¤È¤Ê¤éÌ´¤Ï³ð¤¦¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
PHOTO¡§ÀÖ±ÑÏ©
¢¡Ê¿ÈøÈÁ²Æ¡Ê¤Ò¤é¤ª¡¦¤Û¤Î¤«¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯7·î31Æü¡¿À±ºÂ¡§¤·¤·ºÂ¡¿¿ÈÄ¹¡§157.5cm¡¿½Ð¿ÈÃÏ¡§Ä»¼è¸©¡¿·ì±Õ·¿¡§A·¿
¢¡Ê¿²¬³¤·î¡Ê¤Ò¤é¤ª¤«¡¦¤ß¤Ä¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2002Ç¯4·î9Æü¡¿À±ºÂ¡§¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿¿ÈÄ¹¡§157.5cm¡¿½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡°æ¸©¡¿·ì±Õ·¿¡§A·¿
¢¡»³²¼ÍÕÎ±²Ö¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡¦¤Ï¤ë¤«¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯5·î20Æü¡¿À±ºÂ¡§¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿¿ÈÄ¹¡§160.6cm¡¿½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©¡¿·ì±Õ·¿¡§O·¿
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û