¡Ú°ÖÎîº×¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤Ë¤¤¤Ä¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¡×¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ë»à¤ó¤ÀÆ°Êª¤ËÌÛ¤È¤¦¡¡Ê¡²¬»ÔÆ°Êª±à
Æ°Êª°¦¸î½µ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ê¡²¬»ÔÆ°Êª±à¤Ç¤Ï10Æü¤ËµÞ»à¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦¤Ê¤É¤Î°ÖÎîº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆ°Êª±à¤Î°ÖÎîÈê¤ÎÁ°¤Ë¤Ï»ô°é°÷¤äÍè±à¼Ô¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÌÛ¤È¤¦¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬»ÔÆ°Êª±à¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢Æ°Êª°¦¸î½µ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ÖÎîº×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó¤ä¥ä¥®¤Ê¤É36É¤¤¬»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢12ºÐ¤Î¥á¥¹¤Î¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦¤Ï¤³¤È¤·7·î¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þー¤«¤éÊ¡²¬»ÔÆ°Êª±à¤Ë¾ùÅÏ¤µ¤ì¡¢½©¤ÎÁ´ÌÌ¸ø³«Á°¤Î9·î10Æü¤ËµÞ»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¸¥²ÖÂæ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤¿60Âå¤Î½÷À¤Ï¡ÖÄ¹¤¤´Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤ò¤¤¤Ä¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯Ìþ¤ä¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£