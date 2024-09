²¹¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤àÀäÉÊ¼«²ÈÀ½¥µ¥ë¥·¥Ã¥Á¥ã¤ä¥Ï¥à¡ª Ì¾Å¹»Å¹þ¤ß¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤ªÇ¤¤»¥³¡¼¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÃæÌîºä¾å¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は中野坂上にオープンした季節の野菜と豚肉料理のおまかせコースが楽しめるイタリアン。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

La mansarda(東京・中野坂上)

ランタンが目印 写真:お店から

2024年6月、中野坂上駅から徒歩3分ほどの場所に、季節の野菜と豚肉を中心とした店主おまかせのコースを提供する「La mansarda(ラ マンサルダ)」がオープンしました。

自慢のパスタ 写真:お店から

オーナーシェフの池田 典由氏は21歳でイタリアに渡り、トスカーナ州、エミリアロマーニャ州、ロンバルディア州を回り2007年に帰国。その後、都内数店のイタリアンレストランで腕を磨き「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」に選出されている神楽坂の名店「アンティカ オステリア カルネヤ」、銀座で人気のシチリア料理専門店「カンティーナシチリアーナ」でシェフを務めました。さらに、南イタリア料理が評判の神楽坂「トラットリア ラ タルタルギーナ」を経て、約20年イタリア料理に携わってきたこれまでの自分の経験を表現する場所が欲しいと、出店を決意。

くつろいで過ごせる店内 写真:お店から

新店舗の場所を下見に来たところ、実際に見た際に、池田氏がイメージする物件にとても近いと直感し即決したそう。イタリア語で「屋根裏部屋」という店名のように、2階に位置する店内は喧噪から離れ、隠れ家のような雰囲気を感じる落ち着いた空間です。池田氏がイタリアのトスカーナ州のレストランで2階に住み込みで修業していた時のような初心に帰り、ゲストに心に残る特別な時間を提供したいという思いも込められているそう。客席は一人でも食事がしやすいカウンター席や少人数向けのテーブル席があり、全12席とコンパクトながらゆったりとくつろげます。

豚肉と野菜の前菜10種盛り合わせ 写真:お店から

メニューは「月ごとに変わる店主厳選豚肉づくしのお任せコース」7,150円のみ。豚肉と旬の野菜を中心としたコースで、およそ1カ月で変わるお任せコースです。使う豚肉の銘柄、部位、調理法を、その時でベストなものを考え、コースの中には池田氏手製のサルシッチャや自家製ハムなども組み込んでいます。

絶品と評判の自家製サルシッチャ 写真:お店から

メインの「国産銘柄豚と自家製サルシッチャのグリル盛り合わせ」は、これを目当てに来訪する人もいるほどで、厳選した豚肉と丁寧に仕上げた肉の旨みあふれる自家製サルシッチャがジューシーでおいしいと好評の逸品。サルシッチャは粗挽きにした豚肉にオレンジの皮とローズマリーを練りこみ、一本一本手詰めにしています。おすすめグラスワイン7種類の中から3杯を選べる「おすすめグラスワイン3杯セット」3,000円も用意しているので、料理と一緒にワインのペアリングも楽しんでみてください。

夏場には桃の冷製パスタも 写真:お店から

また、コースの中には必ずイタリア料理のクラシックな一品を取り入れています。9月の季節の一品は「冷製ジェノベーゼのスパゲッティーニ」か「自家製パンチェッタとキノコのリゾット」を選べます。

20時以降はアラカルト対応も可能とのことなので、2軒目利用にもいいですね。温かい接客も魅力の「La mansarda」で色々な料理を少しずつ楽しみながら、心に残るひとときを過ごしてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

豚肉と野菜の前菜10種盛り合わせ 出典:礼王奈さん

『本日はおすすめのコースを選択。

︎かぼちゃの冷製スープ

冷製スープは今まではそこまで好きではなかった。

なんとなく美味しくなさそうというイメージがあったからだ。

だがしかし、この冷製スープはしっかりとかぼちゃの旨みが感じられ、美味い。特に梅雨が明けそうで明けていない最近にとってはぴったりの料理である。

︎前菜の盛り合わせ

11種類もある色とりどりの前菜の盛り合わせ。

お野菜が多く使われてるのも嬉しいところ。

すべて異なる味・食感を楽しめる前菜だ。誰もが満足度が高い前菜であろう。

私が特に好きだったのはケールのサラダとポークハム。

ケールのサラダはドレッシングがなんとも言えずさっぱりしていて美味しい。ボールいっぱいあったとしても一瞬で無くなる旨さである。

ポークは、写真をご覧いただければ分かる通り見た目からしてしっとりしており、旨い。

︎自家製腸詰

サフランポテト添え。

これがまた自家製ならではの肉肉しさである。

ワインが進むこと間違いなし。

︎メイン

残念ながら料理名を失念してしまった。

が、おそらくポークのグリル。

柔らかく、しっとり。

それでいてあっさり。満足感はあるものの重たすぎないメインである。

インスタグラムを拝見したところ、豚肉が拘りとのこと。私自身も豚肉が好きなため、大変嬉しい限りである。

︎カチョエペペ(リクエスト)

チーズ感をしっかりと感じるが重すぎないカチョエぺぺ。これまた、ワインが進む味である。

殆ど満腹ではあるものの、気持ちとしてパスタ200g分は食べたいところ。何が言いたいかというと、旨い。

︎デザート

ティラミス、ガトーショコラの盛り合わせ

今回は主人が誕生日ということもあり、盛り合わせにしてくださった。

チョコレートでのデコレーションもしてくださり、お心遣いに感謝しかない。

料理はさることながら、店主さんおすすめのワインも大変飲みやすく美味しい白ワインであった。胃袋があれば、あと2皿のパスタをいただきたいものである。

近日中に再訪予定。おすすめのお店である』(礼王奈さん)

国産銘柄豚と自家製サルシッチャのグリル盛り合わせ 出典:sukekuraさん

『お店の雰囲気、シェフもホールの方も人柄が良くてとても良かったです。もちろん料理も美味しく、最後のパスタの量をおなかの空き具合を直前に聞いてくれるので、男女ともにちょうどよくお腹いっぱいになれます。

料理はコース一種類のみ、メニューを選ばなくて良いのも楽ちんですね。かぼちゃのスープ、初めて食べた桃のパスタ、猪の生ハムなどなど、どれも美味しかったです。

ワインも色々とあります。3種類の飲み物を好きに組み合わせできる(赤,白,ロゼ,スパークリング)セットもあり、ワインに疎い自分には色々楽しめて良かったです。

記念日ということで事前に伝えていたため、デザートのプレートにメッセージを入れてくださいました。一緒に行った妻も気に入ったようで、また行きたがっていました。

小さなお店なのでいきなり行くと、貼り紙で満席と貼られていることもたびたびあるので、ぜひ来店時には予約を』(sukekuraさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆La mansarda住所 : 東京都中野区中央1-37-1 RM.FLAT 2FTEL : 03-6908-5077

文:佐藤明日香

The post 温かな空間で楽しむ絶品自家製サルシッチャやハム! 名店仕込みのパスタもうれしいお任せコース(東京・中野坂上) first appeared on 食べログマガジン.