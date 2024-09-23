´Ú¹ñ¡¦ÕúÀ¯¸¢¡Ö¸¶È¯¿ä¿Ê¡×¤Ë¤«¤¸¡áÍ¢½ÐÃíÎÏ¡¢£¸Ç¯¤Ö¤ê¿·Àßµö²Ä
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë»þ»ö¡Û´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÀ¯¸¢¤Ï¡Ö¸¶È¯»º¶È¤Î³èÀ²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Æ°¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸ºßÆÒÁ°À¯¸¢¤Î¡ÖÃ¦¸¶È¯¡×À¯ºö¤òÅ¾´¹¤·¡¢£²£°£³£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¸¶È¯£±£°´ð¤òÍ¢½Ð¤¹¤ëÌÜÉ¸¤òÀßÄê¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤¬³¤³°¤Ë½Ð¸þ¤¡¢Çä¤ê¹þ¤ß¤ËÎÏ¤òÃí¤°¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Á°À¯¸¢¤¬Ãæ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶È¯¿·Àß·×²è¤Ë¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´Ú¹ñ¤È¥Á¥§¥³¤¬¶¦¤Ë·ú¤Æ¤ë¸¶È¯¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¸ß·ÃÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¥Á¥§¥³¤òË¬Ìä¤·¤¿Õú»á¤Ï£±£¹Æü¡¢Æ±¹ñ¤Î¥Ñ¥Ù¥ëÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢¤³¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¸¶È¯¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´Ú¹ñ¿åÎÏ¸¶»ÒÎÏ¤¬£··î¡¢¥Á¥§¥³¤Î¸¶È¯¿·Àß»ö¶È¤ÇÍ¥Àè¸ò¾Ä¸¢¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢Õú»á¤ÏºÇ½ª·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¡Ö¥»¡¼¥ë¥¹³°¸ò¡×¡Ê´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë¤òÅ¸³«¡£¥Ñ¥Ù¥ë»á¤â¡Ö´Ú¹ñ´ë¶È¤ÎºÇ½ª·ÀÌó¤Ë³Ú´ÑÅª¤À¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î¸¶È¯Í¢½Ð¤Ï¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð£°£¹Ç¯¤Î¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê£Õ£Á£Å¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡££²´ð¤Î¿·Àß¤ÇÁí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó£²£´Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£²Ãû£µ£¹£°£°²¯±ß¡Ë¤È¸«¹þ¤ß¡¢£²£µÇ¯£³·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÎºÇ½ª·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤¹¡£²¤½£³Æ¹ñ¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÂÐ¥í¥·¥¢°ÍÂ¸¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¸¶È¯²óµ¢¤¬¿Ê¤à¡£ÕúÀ¯¸¢¤Ï¥Á¥§¥³¤Ø¤Î¸¶È¯Í¢½Ð¤ò¡Ö²¤½£»Ô¾ì¿Ê½Ð¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÕúÀ¯¸¢¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¶È¯¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¸¶»ÒÎÏ°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ïº£·î£±£²Æü¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤¹¤ëÅìÉô¡¦±¶ÄÁ¤Î¥Ï¥Ì¥ë¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î¿·£³¹æµ¡¤È¿·£´¹æµ¡¤Î·úÀß¤òµö²Ä¡£¿·µ¬¸¶È¯¤Î·úÀßµö²Ä¤Ï£±£¶Ç¯°ÊÍè£¸Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£¤³¤Î¿·Àß·×²è¤ÏÊ¸Á°À¯¸¢¤¬£±£·Ç¯¤ËÃæ»ß¤·¡¢¡ÖÃ¦¸¶È¯¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÅýÎÎÉÜ¹â´±¤Ï·×²èºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¶È¯»º¶È¤¬ºÆ¤ÓÄ·Ìö¤¹¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡ÕúÀ¯¸¢¤Ï¡¢¸½ºß£²£¶´ð¤ÎÁ´¹ñ¤Î¸¶È¯¤ò£³£¸Ç¯¤Ë¤Ï£³£°´ð¤ËÁý¤ä¤·¡¢ÅÅÎÏ¤ËÀê¤á¤ë¸¶»ÒÎÏ¤ÎÈæÎ¨¤ò¸½ºß¤ÎÌó£³£°¡ó¤«¤éÆ±Ç¯¤Ë£³£µ¡¥£¶¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡ËÉáµÚ¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¿·Àß¤Ê¤É¤Ç¹â¤Þ¤ëÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤ëÁÀ¤¤¤À¡£¡¡