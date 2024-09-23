¡Ú¥Æ¥ìÅì¡ßÎÓ½¤¡Û¿·´¶³Ð¤Î·ÐºÑÈÖÁÈ¡ÖLIFE IS MONEY～À¤¤ÎÃæ¤ª¶â¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦～¡×10·î1Æü¡Ê²Ð¡ËÌë11»þ6Ê¬ÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡ª
¿´¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢²û¤âË¤«¤Ë¡Ä¤Ê¤ë¤«¤â¡ª¡©¤½¤ó¤Ê¥Æ¥ìÅì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·´¶³Ð¤Î·ÐºÑÈÖÁÈ¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¿· NISA ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿ÍÀ¸ 100 Ç¯»þÂå¡¢¡ÖÅê»ñ¤â¤ä¤Ï¤êÉ¬Í×¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÎÓ½¤ÀèÀ¸¤òMC¤Ë·Þ¤¨¡ÖLIFE IS MONEY～À¤¤ÎÃæ¤ª¶â¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦～¡×¤¬10·î1Æü¡Ê²Ð¡ËÌë11»þ6Ê¬¤«¤é¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖLIFE IS MONEY¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç3²ó¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ª¶â¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È...º£¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¾ð¤ò¿ô¡¹¤È¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥â¥Î¤ÎÃÍÃÊ¤òºÙ¤«¤¯²òÂÎ¡×¤·¡¢¡Ö²¿¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤Î¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¡×¤ä¡¢¡Ö¥â¥Î¤ÎÃÍÃÊ¤ò¥Ô¥ó¤«¤é¥¥ê¤Þ¤Ç¸«¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£ÆÀ¤¹¤ë¾ðÊó¤âËþºÜ! ¡Ö¿·´¶³Ð¤Î·ÐºÑÈÖÁÈ¡×¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡Û¡¡¡ÖLIFE IS MONEY ~À¤¤ÎÃæ¤ª¶â¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦~¡×
¡ÚÊüÁ÷ÆâÍÆ¡Ê½é²ó10·î1Æü¡Ë¡Û
¡¦¥³¥¹¥È¥³ºÆÈÎÅ¹¡Ä¤¤¤ÞµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥È¥³ºÆÈÎÅ¹¡£ËÜ²È¥³¥¹¥È¥³¤è¤ê³ä¹â¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¿Íµ¤¡©¥Þ¥Íー¤Î¤«¤é¤¯¤ê¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦¼êÂÞ¤Î¥Ô¥ó¥¥ê¡Ä¥Ô¥ó¤Ï6Ëü±ß¤Ç¥¥ê¤Ï50±ß¡£¤½¤Îº¹¤Ï°ìÂÎ¡©
¡¦¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ä¥áー¥«ー¤ÎÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Ç¤Û¤Ü¿·ÉÊ¤Î²ÈÅÅ¤¬4³ä°ú¤¤Ë!?¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ã¤Æ²¿¡©
¡ÚÊüÁ÷Æü¡Û10·î1Æü(²Ð)¥¹¥¿ー¥È Ëè½µ²ÐÍË ¤è¤ë11»þ06Ê¬～11»þ55Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¡¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¡TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û ¡ÚÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅì HP¡¢TVer)¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®!
¡¡▶TVer:https://tver.jp/series/sre2549ef6
¡¡▶¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì: https://video.tv-tokyo.co.jp/
¡¡▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/
Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Æ¥ìÅìBIZ¡×¡ÖU-NEXT ¥Æ¥ìÅìBIZ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¡¡▶¥Æ¥ìÅìBIZ¡§https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/
¡¡▶U-NEXT ¥Æ¥ìÅìBIZ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó: https://video.unext.jp/brand/txbiz
¡Ú½Ð±é¡ÛMC¡§ÎÓ½¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¿Ê¹Ô¡§³ÑÃ«¶Ç»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡²òÀâ¡§ÃÓÃ«µü¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥Áー¥Õ¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡Ë¡Ê¢ô£±¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡½é²ó10·î1Æü¥²¥¹¥È¡§°ËÂôÂó»Ê¡¢¸÷±ºÌ÷»Ò¡Ê¥ª¥¢¥·¥º¡Ë¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ê¥ìー¥¿ー¡§ÂçÄÍË§Ãé
¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡ÛÀ¶¿å ¾º¡¡¶â»³ ±ß(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ÊóÆ»¶É)¡¡