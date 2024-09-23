¡Ö¥­¥ß¤¬¤¢¤Î¤è¤¦¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¿É¤¤¡×¡¡¥¯¥ë¥È¥ï¤¬Éé½ý¸òÂå¤Î¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸

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Siento la lesión @mterstegen1 , me dolió mucho verte salir así del campo. Espero que puedas recuperarte pronto y volvamos a verte en la portería. pic.twitter.com/4u72LkjnnH— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) September 22, 2024