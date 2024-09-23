2¾ì½ê¤Ö¤êÍ¥¾¡¡õ5¾ì½êÏ¢Â³»°¾Þ¼õ¾Þ¡¡²÷¿Ê·â¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡¡¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë
ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ç2²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤ÎÂç¤ÎÎ¤´Ø¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¼ãÉð¼Ô¤Ï¡¢º£¸å¤Î³èÌö¡¢¤½¤·¤ÆÀÐÀî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¸ÊºÇÂ¿13¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²2¾ì½ê¤Ö¤ê¡¢2²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤´Ø¡£ÃÏ¸µ¡¦ÄÅÈ¨Ä®¤âÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÑµÒ¤Ï¡§
¡Ö¥³¥ó¥°¥é¥Á¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢Âç¤ÎÎ¤¡ª¥¤¥¨ー¥¤¡ª¡×
¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÄÅÈ¨¤ÎÀ±¤Ç¤¹¡×
¶âÂô±Ø¤Ç¤Ï¡¢²÷¿Ê·â¤òÅÁ¤¨¤ë¹æ³°¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³¹¤Î¿Í¤Ï¡§
¡Ö (¹æ³°¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ)¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤ò¡£Âç´Ø¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ç¤¹¤Í¡£¾º¿Ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö²£¹Ë¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
»°Ìò¤È¤·¤ÆÄ¾¶á3¾ì½ê¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ34¾¡¤ÈÂç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â33¾¡¤ò¾å²ó¤ê¡¢¾¼ÏÂ°Ê¹ßºÇÂ®¤È¤Ê¤ëÂç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ºÆ®¾Þ¡¢µ»Ç½¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·»Ë¾å½é¡¢¿·ÆþËë¤«¤é5¾ì½êÏ¢Â³¤Ç¤Î»°¾Þ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¥Ñ¥ìー¥É¤Ç¤Ï¡Ä
¡ÖÂç¤ÎÎ¤ー¡ª¡×
´ú¼ê¤ÏÆ±¤¸ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤ÇÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤Î¸åÇÚ²¤¾¡³¤¤¬Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´ÑµÒ¤Ï¡§
(Q¤É¤ó¤ÊÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡©)
¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¡¢Âç´Ø¡¢²£¹Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡×
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤Ç¼êºî¤ê¤Î¤¦¤Á¤ï¤ä²£ÃÇËë¤ò»ý¤Ã¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¡£
´ÑµÒ¡§
¡Ö¼Ì¿¿»£¤ë¤Î¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤í»Ñ¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¤ª¤á¤Ç¤Èー¡£¤¢¤ó¤ä¤Èー¡×
Àé½©³Ú¸å¤Î½Ë²ì²ñ¤Ç¡¢º£¾ì½ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤ÎÎ¤´Ø¡§
¡Öº£¾ì½ê¤Ï¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤º¤ËÄ©¤á¤¿¡£¿ÆÊý¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¤Ê¡×
¤Þ¤¿¡¢14ÆüÌÜ¤ÎÄ«¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ÇÇ½ÅÐ¤Ç¤ÎÂç±«Èï³²¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Âç¤ÎÎ¤´Ø¡£
Âç¤ÎÎ¤´Ø¡§
¡ÖÀäÂÐ¤¤ç¤¦ËÍ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ã¤ÆÅÚÍËÆü¤ÎÄ«·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤Þ¤¿ËÍ¤ÎÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÀÐÀî¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸«»ö¡¢´ò¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ°ìÌëÌÀ¤±¤¿¡¢23Æü¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢²þ¤á¤Æ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤ÎÎ¤´Ø¡§
¡Ö·ÈÂÓ¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»ÔÀîÛÙ¥¥ã¥¹¥¿ー¡§
¡ÖÀÐÀî¤âÈï³²¤¬Â³¤¯¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤É¤ó¤Ê»Ñ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Âç¤ÎÎ¤´Ø¡§
¡ÖÀÐÀî¸©¤ÎÊý¡¹¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¶å½£¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Þ¤¿±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³Ñ³¦¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤ÇÂç´Ø¾º¿Ê¤Ø¤È¥¹¥Ôー¥É¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ëÂç¤ÎÎ¤´Ø¡£º£¸å¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤Ç¤¹¡£