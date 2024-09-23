Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿·ÂåÉ½¤ËÌîÅÄ²ÂÉ§¸µÁíÍý ¹âÃÎ¸©Ï¢¤ÎÉðÆâÂ§ÃËÂåÉ½¡ØµóÅÞÂÖÀª¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ú¹âÃÎ¡Û
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿·¤·¤¤ÂåÉ½¤Ë¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µÁíÍý¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÎÉðÆâÂ§ÃËÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖµóÅÞÂÖÀª¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤Ï9·î23Æü¸á¸å¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸õÊä¼Ô4¿Í¤Î¤¦¤Á¾å°Ì2¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µÁíÍý¤¬¿·¤·¤¤ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌîÅÄ²ÂÉ§ ¿·ÂåÉ½
¡Ö»ä¤ÏËÜµ¤¤ÇÀ¯¸¢¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯³Ð¸ç¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àï¤¤¤Ï¤â¤¦º£Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÎÉðÆâÂ§ÃËÂåÉ½¤Ï¡¢1²óÌÜ¤È·èÀïÅêÉ¼¤È¤â¤Ë»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¤ËÅêÉ¼¡£
ÌîÅÄ¿·ÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¸«¼±¡¢ÃÎ¸«¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£·è¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢µóÅÞÂÖÀª¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤¬Áá¤¤»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÂÐÖµ¤·¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¡×¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤Î¤«¡¢ÌîÅÄ¿·ÂåÉ½¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£