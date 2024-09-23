SHINee ¥¡¼¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPleasure Shop¡×MV¸ø³«¡Ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡È¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¡¦¥¡¼¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈäÏª
SHINee¤Î¥¡¼¤¬¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¥¡¼¤ÏËÜÆü¡Ê23Æü¡Ë¸á¸å6»þ¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPleasure Shop¡×¤ÎÁ´¶Ê¤Î²»¸»¤ò¸ø³«¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPleasure Shop¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¡¢YouTube¤Î¡ÖSMTOWN¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPleasure Shop¡×¤ò´Þ¤á¡¢¡ÖOverthink¡×¡ÖGolden¡×¡ÖI Know¡×¡ÖGoing Up¡×¡ÖNovacaine¡×¤Ê¤É¥Ï¥¦¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î·×6¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPleasure Shop¡×¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥·¥ó¥»¥Ñ¥Ã¥É¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¥É¥é¥à¥Ó¡¼¥È¤¬¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ï¥¦¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤Ç¡¢À¶ÎÃ¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥é¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¹½À®¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¥¡¼¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤òÎ¨¤¤¤ë¡È¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¡¦¥¡¼¡É¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢Ä°¤¯³Ú¤·¤µ¤ò¹â¤á¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥¡¼¤¬´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤ë¥ì¥ó¥ºÅ¹¤Î¼ç¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¤È¤³¤í¤ËÉÔ»þÃå¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë´ñÌ¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÆâÍÆ¤òÈà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¤¢¤ëSF¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿µ¡³£²½¤µ¤ì¤¿¶áÌ¤Íè¡¢AI¤ò·Á¾Ý²½¤·¤¿»ë³Ð¸ú²Ì¤Ç´î¤Ó¤Î´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¹¥È¿±þ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¡¼¤ÏËÜÆü¡Ê23Æü¡Ë¸á¸å6»þ¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPleasure Shop¡×¤ÎÁ´¶Ê¤Î²»¸»¤ò¸ø³«¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPleasure Shop¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¡¢YouTube¤Î¡ÖSMTOWN¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPleasure Shop¡×¤ò´Þ¤á¡¢¡ÖOverthink¡×¡ÖGolden¡×¡ÖI Know¡×¡ÖGoing Up¡×¡ÖNovacaine¡×¤Ê¤É¥Ï¥¦¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î·×6¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥¡¼¤¬´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤ë¥ì¥ó¥ºÅ¹¤Î¼ç¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¤È¤³¤í¤ËÉÔ»þÃå¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë´ñÌ¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÆâÍÆ¤òÈà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¤¢¤ëSF¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿µ¡³£²½¤µ¤ì¤¿¶áÌ¤Íè¡¢AI¤ò·Á¾Ý²½¤·¤¿»ë³Ð¸ú²Ì¤Ç´î¤Ó¤Î´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¹¥È¿±þ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£