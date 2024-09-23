º£Ç¯Ãæ¤ËÄãÇÓ½Ð´ð½à¾èÍÑ¼Ö200ËüÂæ¤ÎÅ±Âà¤ò·×²è¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï23Æü¤Ë³«¤¤¤¿ÆÃÄê¥Æ¡¼¥Þµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀßÈ÷¤Î¹¹¿·¤È¾ÃÈñºâÇã¤¤ÂØ¤¨À¯ºö¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¿ÊÅ¸¸ú²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ºÝ¡¢º£Ç¯¤ÏÇ¯´Ö200ËüÂæ¤ÎÄãÇÓ½Ð´ð½à¾èÍÑ¼Ö¤ÎÅ±Âà¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡ØÎ¾¿·¡ÙÀ¯ºö¡ÊÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀßÈ÷¹¹¿·¤È¾ÃÈñºâ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥¤¥óÀ¯ºö¡Ë¤Î¼Â»Ü¤È¾Ê¥¨¥Í¡¢ÃºÁÇºï¸º¡¢¥°¥ê¡¼¥óÅ¾´¹¤È¤òÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¸þ¾å¤ä¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¾ÃÈñºâ¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Í¡¦ÃºÁÇºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿²þ½¤¤òÀßÈ÷¹¹¿·¤Î½ÅÍ×¤Ê»Ù±çÊ¬Ìî¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¾ÃÈñºâÇã¤¤ÂØ¤¨¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤È¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£Çã¤¤ÂØ¤¨¤òÄÌ¤·¤Æºß¸ËÀ½ÉÊ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¥ì¥Ù¥ë¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¥ì¥Ù¥ë¤ÈÃºÁÇÇÓ½Ð¶¯ÅÙ¤ÎÄã¸º¤ËÌòÎ©¤Ä¡£À¯ºö¤Î¤±¤ó°ú¤Î²¼¤Ç¡¢8·î¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«Æ°¼Ö¤Î¾®ÇäÂæ¿ô¤Ï102Ëü7000Âæ¤ÈÁ°·îÈæ¤Ç17¡ó¤ÎÂçÉýÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«Æ°¼Ö¤Î¿»Æ©Î¨¤Ï2¥«·îÏ¢Â³¤Ç50¡ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÇ¯´Ö200ËüÂæ¤ÎÄãÇÓ½Ð´ð½à¾èÍÑ¼Ö¤òÅ±Âà¤µ¤»¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£»°¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤ÈÇÓ½Ð¥ì¥Ù¥ë¤ò´ð½à°ú¤¾å¤²¤Î½ÅÍ×¤Ê¹½À®ÉôÊ¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë