Çä½Õ°¶Àû¤Îµ¿¤¤¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡ÄG․NA¡¢°ÕÌ£¿¼¤ÊÅê¹Æ¤â¤¹¤°¤Ëºï½ü¡ÖGoodbye, world¡×
Çä½Õ°¶Àû¤Îµ¿¤¤¤ÇÈ³¶â·º¤ò¼õ¤±¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤ÎG.NA¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë°ÕÌ£¿¼¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤Ëºï½ü¤·¤¿¡£
G.NA¤ÏËÜÆü¡Ê23Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡ÖGoodbye, world¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¶¦¤Ë¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢Ä¹¤¤È±¤ò¤Ü¤µ¤Ü¤µ¤Ë¤·¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¤Ü¤ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤¬»Ä¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤â½Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡ÖG.NA¤µ¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É·ãÎå¤È±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£
G.NA¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¡Ö¾Ã¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤ï ¸µµ¤¤Ç¤Í¡×¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£È´·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Î¾§ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤éÂçÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÖBlack ¡õ White¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï2016Ç¯¡¢Çä½Õ°¶Àû¤Îµ¿¤¤¤ÇÈ³¶â·º¤ò¼õ¤±¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þÈà½÷¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃËÀ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤ÈÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶âÁ¬ÅªÂÐ²Á¤È¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¡¢Ìµ¼Â¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃÎ¿Í¤¬Çä½Õ°¶Àû¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤¬¸å¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÈà½÷¤ËÈ³¶â200Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó21Ëü±ß¡Ë¤òÀë¹ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¡¢G.NA¤Ï¼«¿È¤Î·éÇò¤òºÆ¤Ó¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ç¥Þ¤À¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤â»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Êì¿Æ¤Ï»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í²ò¤È¶ìÄË¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¦¡È³èÆ°µÙ»ßÃæ¡ÉG.NA¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶á¶·¤ò¸ø³«¡Äµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦G.NA¡¢1Ç¯7¥ö·î¤Ö¤ê¤ËSNS¤ò¹¹¿·¡Ä¿´¶¡õ¶á¶·¤ò¸ø³«¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡×
G.NA¤ÏËÜÆü¡Ê23Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡ÖGoodbye, world¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¶¦¤Ë¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢Ä¹¤¤È±¤ò¤Ü¤µ¤Ü¤µ¤Ë¤·¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¤Ü¤ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤¬»Ä¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤â½Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
G.NA¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¡Ö¾Ã¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤ï ¸µµ¤¤Ç¤Í¡×¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£È´·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Î¾§ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤éÂçÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÖBlack ¡õ White¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï2016Ç¯¡¢Çä½Õ°¶Àû¤Îµ¿¤¤¤ÇÈ³¶â·º¤ò¼õ¤±¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þÈà½÷¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃËÀ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤ÈÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶âÁ¬ÅªÂÐ²Á¤È¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¡¢Ìµ¼Â¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃÎ¿Í¤¬Çä½Õ°¶Àû¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤¬¸å¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÈà½÷¤ËÈ³¶â200Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó21Ëü±ß¡Ë¤òÀë¹ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¡¢G.NA¤Ï¼«¿È¤Î·éÇò¤òºÆ¤Ó¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ç¥Þ¤À¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤â»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Êì¿Æ¤Ï»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í²ò¤È¶ìÄË¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¦¡È³èÆ°µÙ»ßÃæ¡ÉG.NA¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶á¶·¤ò¸ø³«¡Äµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦G.NA¡¢1Ç¯7¥ö·î¤Ö¤ê¤ËSNS¤ò¹¹¿·¡Ä¿´¶¡õ¶á¶·¤ò¸ø³«¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡×