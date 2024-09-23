À¾Éð¿·´ÆÆÄ¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé¡¦Æó·³´ÆÆÄ¤ËÍ×ÀÁ¤Ø¡Ä¸½Ìò»þÂå¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÇÂôÂ¼¾Þ¤ä£Í£Ö£Ð
¡¡¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¾Éð¤¬¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé¡¦Æó·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤ËÍèµ¨¤«¤é¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£³Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëÀ¾¸ý»á¤Ë¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤òÂ÷¤¹¡£
¡¡À¾¸ý»á¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¸å¡¢¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡¢£²£²Ç¯¤«¤éÆó·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨½øÈ×¤«¤éÄãÌÂ¤·¤¿À¾Éð¤Ï¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£µ·îËö¤ËµÙÍÜ¡£ÅÏÊÕµ×¿®¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬´ÆÆÄÂå¹Ô¤È¤·¤Æ¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¤¬¡¢£²£²Æü¸½ºß¡¢£´£´¾¡£¸£¸ÇÔ£²Ê¬¤±¤ÈµåÃÄºÇÂ¿¤ÎÉé¤±¿ô¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾¸ý»á¤ÏÎ©ÀµÂç¤«¤é£±£¹£¹£µÇ¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÆþÃÄ¡££¹£¶Ç¯¤«¤é£·Ç¯Ï¢Â³£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤Æ³èÌö¡££¹£·Ç¯¤ËÂôÂ¼¾Þ¤ÈºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÄÌ»»£±£¸£²¾¡£±£±£¸ÇÔ¡£