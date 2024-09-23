ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£²¡óÂæÁ°È¾¤ËÍî¤ÁÃå¤¯

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡12.38¡¡5.38¡¡11.07¡¡6.41
1MO¡¡11.65¡¡5.64¡¡10.43¡¡6.49
3MO¡¡11.48¡¡6.25¡¡10.34¡¡7.16
6MO¡¡10.62¡¡6.03¡¡9.85¡¡7.09
9MO¡¡10.17¡¡6.09¡¡9.62¡¡7.21
1YR¡¡9.97¡¡6.17¡¡9.51¡¡7.36
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡11.83¡¡8.92¡¡8.41
1MO¡¡11.01¡¡8.91¡¡7.36
3MO¡¡11.03¡¡9.51¡¡7.50
6MO¡¡10.61¡¡9.32¡¡7.13
9MO¡¡10.41¡¡9.35¡¡7.09
1YR¡¡10.34¡¡9.47¡¡7.08
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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